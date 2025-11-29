Accident grav în Suceava. Un locotenent-colonel din MAPN a murit după ce a intrat cu maşina pe contrasens şi a lovit în plin o dubă care circula regulamentar. După impact, ambele autoturisme au ajuns în casele unor localnici. Angajatul MAPN lucra la Bucureşti şi se îndrepta spre casă. Cu 15 kilometri înainte de destinaţie ar fi adormit la volan.

Accidentul a avut loc seara trecută, în apropiere de Câmpulung. Angajatul MAPN, un bărbat de 50 de ani, a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit violent cu o dubă. Impactul a fost devastator. Maşina s-a făcut bucăţi, iar şoferul a murit pe loc.

Accidentul a avut loc, după o curbă deosebit de periculoasă la dreapta. În urma impactului, autoturismul a ajuns în curtea unui localnic, iar autoutilitara s-a oprit în curtea vecinului.

"S-a auzit o bubuitură puternică. A venit imediat Smurdul şi i-a pus corset şi l-au resuscitat timp cam de o oră. Nu a mai avut şansă. Roţile din faţă nu le mai avea", povesteşte un martor.

Cele două persoane din autoutilitară nu au suferit răni grave

O primă ipoteză luată în calcul de poliţişti este că bărbatul care a provocat accidentul a adormit la volan. De jumătate de an lucra la Bucureşti, iar seara trecută se îndrepta spre casă. Mai avea câteva minute până la destinaţie

"Un om deosebit, locotenent colonel în ministerul Apărării. Soţia lui, doamna Monica Buculei, director la Colegiul Naţional din Câmpulung. A fost coleg de serviciu aproape 8 ani de zile. Un om liniştit, doi băieţi, un om calculat, gospodar. Săptămânal venea acasă la familie", spune Cristi Gafiuc, fost coleg de serviciu.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi încearcă să afle exact cum s-a petrecut tragedia.

România rămâne în continuarea ţara cu cele mai multe decese pe şosele din Uniunea Europeană. Anul trecut, au murit 1.500 de oameni.

