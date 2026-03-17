Ministerul Apărării anunţă, marţi dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri în Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea, fiind raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru.

MApN: Resturi de dronă, căzute în Plauru. Nu a fost încă identificată zona de impact

"La primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti", anunţă, marţi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din N judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 1.55, mesaj RO-Alert.

"Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren", precizează sursa citată. Oficialii ministerului anunţă că, până la acest moment, nu a fost identificată zona de impact. "Căutările vor continua odată cu îmbunătăţirea vizibilităţii. MApN a informat şi informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea", se mai arată în comunicatul Ministerului Apărării.

