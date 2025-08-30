Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina

Se aflau în proces de divorţ şi se pare că nu s-a împăcat deloc cu gândul că o va pierde. Aşa că a decis să îi curme viaţa. Marius şi-a ucis soţia, a abandonat-o într-o baltă de sânge şi s-a făcut nevăzut. Maşina lui a fost găsită abandonată în apropiere de Lacul Tarniţa din Cluj. El este în continuare de negăsit.

În februarie, Adela a depus actele de divorţ, iar la jumătatea lui august instanţa a emis un termen pentru proces, în luna decembrie. Nimic nu anunţa tragedia care avea să aibă loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în comuna Măguri-Răcătău, din judeţul Cluj.

Marius a înjunghiat-o de mai multe ori în zona gâtului pe soţia lui, în vârtă de 32 de ani. A lăsat-o într-o baltă de sânge, după care s-a făcut nevăzut. Maşina lui a fost găsită abandonată în Zona Muntele Rece, în apropiere de Lacul Tarniţa. Bărbatul a fost căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje. După ore de căutări, bărbatul a fost găsit jos de salvamontişti. Se aruncase de pe baraj.

Cei doi aveau împreună o fetiţă de patru ani, care acum a rămas fără ambii părinţi.

Ce spun poliţiştii

La data de 29 august a.c., în jurul orei 22.45, Secția 6 Poliție Rurală Florești a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni.

Din primele verificări, a rezultat că un bărbat, de 37 de ani, din aceeași localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înțepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă complexă de polițiști, alături de un procuror criminalist, care au identificat trupul neînsuflețit al femeii.

Acesta a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale. În prezent, sunt desfășurate activități de căutare a bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor.

Autoturismul acestuia a fost găsit abandonat pe DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarnița.

Căutările au fost extinse și pe suprafața lacului, cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj.

La operațiuni participă și jandarmi, precum și polițiști locali. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor.

