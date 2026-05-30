"Zeiţa de la Montreal" a fost decorată astăzi de preşedintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la performanţa istorică a Nadiei Comăneci: prima notă de 10 din gimnastică. Aseară, Nadia a fost sărbătorită de cele mai mari personalităţi sportive la gala care i-a purtat numele.

"Nadia Comăneci la bârnă. A cincea notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal.", se auzea în timpul probei de la Montreal.

"Se conferă ordinul steaua rom in grad de mare cruce doamnei Nadia Comăneci.", zicea prezentatorul.

La 14 ani, Nadia Comăneci a obţinut prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de vară Montreal, în iulie 1976. Tabela pe care juriul arăta notele nu era concepută pentru cel mai mare calificativ aşa că a afişat doar cifra unu. La jumătate de secol de la performanţa legendară, Nadia a fost la fel de emoţionată şi când a primit decoraţia la Cotroceni.

"Mulţumesc domnule preşedintele pentru această onoare extraodinară. O fetiţă de şase ani şi-a găsit pasiunea într-o sală mică de gimanastică. Am reuşit să îl întâlnesc şi pe soţul meu peste ocean datorită faptului că am făcut sport.", declarat Nadia Comăneci.

"Mă bucur că v-am conferit astăzi cea mai înaltă dinstincţie oferită de statul român unei persoanlităţi sportive, pentru performanţele excepţionale pe care le-aţi obţinut în urmă cu câţiva ani.", a replicat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Aseară, Nadia a strălucit la gala organizată în cinstea ei la Palatul Parlamentului. Evenimentul a avut cod vestimentar special şi invitaţi de marcă din lumea sportului. Oaspeţii au fost sfătuiţi să se îmbrace în negru. Zeiţa de la Montreal a purtat rochie albă şi poşetă în culorile tricolorului. Sala în care a avut loc gala a fost decorată cu aparate de gimnastică, iar pe ecrane au rulat imagini cu Nadia şi momentul de 10.

"Sunt foarte emoţionată să vă aproape toată viaţa mea în imagini şi să intru in această sala maiestuoasă. Nimic nu s-a întâmplat peste noapte. Am mers înainte, ne-am descoperit limita și suntem aici să sărbătorim.​", a declarat Nadia Comăneci.

"În memoria mea este şi acum Montrealul, când am realizat să venim aproape de perfecţiune cu nota 10 a Nadiei şi cu rezultatul extraodinar.", a spus Márta Károlyi, antrenoare de gimnastică.

"Un brand pentru România care a dus tot ce înseamnă perfecţiunea la nivelul cel mai mare în sport.", a transmis Gheorghe Hagi.

"M-a susţinut la meciurile importante mereu şi îi mulţumesc pentru asta. Nadia înseamnă perfecţiune.", a precizat şi Simona Halep.

Seara s-a terminat memoriabil cu un duet Nadia - Loredana. Vedetele născute la Oneşti au cântat împreună imnul sportivilor români.

