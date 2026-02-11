Ea este mămica moartă în accidentul din Iaşi. Diana era jandarm şi mai avea un pic până să nască

A plătit scump o greşeală de şofer teribilist. O depăşire pe linie continuă l-a costat viaţa lui, a soţiei şi a copilului nenăscut. Sorin şi Diana mergeau spre spital la un control. Urmau să devină părinţi şi să pornească din nou la drum cu speranţă. Nu a mai fost să fie. În urmă au rămas o mie de întrebări fără răspuns.

O zi obişnuită s-a transformat în tragedie pentru o familie. Doi tineri au murit, deşi mai aveau doar câteva săptămâni până să îşi vadă visul împlinit. Acela de a deveni părinţi. Sorin a fost proprietarul unui club din Vaslui, Cuba.

"Drum lin printre îngeri, Diana!"

Soţia lui, Diana, era căpitan la Jandarmeria Vaslui. Colegii au transmis un mesaj de condoleanţe: „Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan Iacob Diana.

Articolul continuă după reclamă

Astăzi nu am pierdut doar o colegă, ci un om deosebit și un camarad de nădejde, iar plecarea ei lasă un gol greu de cuprins în cuvinte și o durere profundă în sufletele noastre.

Diana a fost un cadru profesionist dedicat, implicat și responsabil, care și-a îndeplinit mereu sarcinile cu seriozitate și demnitate. S-a remarcat prin spirit colegial, disponibilitate și implicare, fiind mereu alături de echipă și contribuind cu calm și echilibru la îndeplinirea activităților din unitatea noastră.

În aceste clipe de grea încercare, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei îndurerate să îi ofere alinare, putere și mângâiere. Drum lin printre îngeri, Diana!”.

"Te rog ia-mă și pe mine sus"

În cealaltă mașină implicată în coliziune era moștenitorul imperiului Vascar, Vlad Ciuburciu, un tânăr antreprenor care gestiona o afacere în industria cărnii, care a propulsat familia sa în top 500, cei mai bogați oameni din România. Nimeni nu înţelege de ce Sorin a riscat depăşirea şi de ce şi-a condus familia spre moarte. Tatăl lui Sorin a spus polițiștilor că fiul său a ales să meargă cu acel AUDI vechi, an de fabricație 2015, fără să aibă vreun motiv, când acesta avea acasă „o mașină de peste 100.000, nou-nouță și mult mai sigură”.

Tatăl lui Sorin a spus polițiștilor că fiul său a ales să meargă cu acel AUDI vechi, an de fabricație 2015, fără să aibă vreun motiv, când acesta avea acasă „o mașină de peste 100.000, nou-nouță și mult mai sigură”. Dacă despre Vlad Ciuburciu se spune că mașina i-a salvat viața, un Mercedes-Benz-S-Class din 2023, mașina pe care a lăsat-o Sorin acasă era tot un Mercedes, același model, dar și mai nou, scrie Vremea Nouă.

Distrusă de durere, sora lui Sorin a transmis un mesaj emoţionant pe Facebook. „Mi-ai zis mereu cat de mult ți-ai dorit o surioară,și când aveai 8 ani am apărut în viața,și aveam să rămân lângă tine mereu,și la bine și la rău,pentru ca am fost crescuți de mamă cu iubire multă și între noi era o legătură puternică, cum rar mai vezi în ziua de azi!

Astăzi viața m-a doborât de tot,pentru ca eu fără tine nu am aer să respir și nu am nici o putere să merg mai departe!Fara tine,Diana și fetița,viața mea s-a transformat în cel mai urat coșmar iar eu mă aștept să vin după voi cat de curând!Este insuportabilă durerea,prea mare pentru sufletul meu la anii mei!Nu o pot duce!Te rog ia-mă și pe mine sus să fim cu toții acolo!Te rog,nu mă lăsa jos pe pământ singură,frățiorul meu,mila mea,numai eu știu prin ce am trecut noi doi în viața asta! Nu mai pot….”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰