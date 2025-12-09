Video Maşină cuprinsă de flăcări, în Timişoara. Şoferul a reuşit să iasă, ca prin minune, la timp
O mașină a ars ca o torță pe podul din zona Fabricii de Zahăr. Șoferul a reușit să tragă pe dreapta și să se evacueze in siguranță, când a observat flăcările.
Clipe de groază pentru un șofer din Timişoara. Mașina pe care o conducea a fost cuprinsă de flăcări, după ce un scurtcircuit s-a produs sub capotă.
Conducătorul auto a reușit să tragă pe dreapta și să se evacueze în siguranță chiar în momentul în care focul a început să se extindă. Din fericire, șoferul a scăpat nevătămat.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰