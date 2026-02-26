Video Premieră la Maternitatea Odobescu din Timișoara: o naștere rară de tripleți identici care i-a uimit pe medici
Trei bătăi de inimă şi o bucurie cât pentru trei vieţi, la Timişoara. Vorbim despre o tânără care visa să devină mamă, dar care a primit un cadou neaşteptat: trei copii sănătoşi veniţi pe lume în aceeaşi zi.
Doi băieţei şi o fetiţă sunt primii tripleţi identici,concepuţi natural, născuţi la Maternitatea Odobescu, un caz pe care medicii îl întâlnesc o dată la o sută de mii de naşteri.
Bebeluşii au venit pe lume prin cezariană la 34 de săptămâni, au greutăţi surprinzător de bune: în jur de două kilograme fiecare şi evoluează perfect, spun medicii.
"Astăzi am avut o bucurie specială în noua 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐎𝐝𝐨𝐛𝐞𝐬𝐜𝐮 a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara: s-au născut 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐥𝐞𝐭̦𝐢! Nașterea a avut loc prin cezariană, la 34 de săptămâni, și a fost realizată de 𝐝𝐨𝐚𝐦𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐞𝐬𝐜𝐮.
Este vorba despre doi băieței și o fetiță. Fetița cântărește 2000 de grame, iar cei doi băieței au 2100, respectiv 2120 de grame. Toți cei trei nou-născuți sunt atent monitorizați de echipa medicală.
Mămica a fost internată în spitalul nostru timp de trei săptămâni, perioadă în care a beneficiat de supraveghere și îngrijiri medicale constante. Le dorim multă sănătate și le suntem alături în aceste prime zile pline de emoții", se arată în postarea de pe Facebook a maternităţii.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰