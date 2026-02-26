Trei bătăi de inimă şi o bucurie cât pentru trei vieţi, la Timişoara. Vorbim despre o tânără care visa să devină mamă, dar care a primit un cadou neaşteptat: trei copii sănătoşi veniţi pe lume în aceeaşi zi.

Doi băieţei şi o fetiţă sunt primii tripleţi identici,concepuţi natural, născuţi la Maternitatea Odobescu, un caz pe care medicii îl întâlnesc o dată la o sută de mii de naşteri.

Bebeluşii au venit pe lume prin cezariană la 34 de săptămâni, au greutăţi surprinzător de bune: în jur de două kilograme fiecare şi evoluează perfect, spun medicii.

"Astăzi am avut o bucurie specială în noua 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐎𝐝𝐨𝐛𝐞𝐬𝐜𝐮 a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara: s-au născut 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐩𝐥𝐞𝐭̦𝐢! Nașterea a avut loc prin cezariană, la 34 de săptămâni, și a fost realizată de 𝐝𝐨𝐚𝐦𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐚𝐫𝐢𝐬𝐚 𝐓𝐨𝐦𝐞𝐬𝐜𝐮.

Articolul continuă după reclamă

Este vorba despre doi băieței și o fetiță. Fetița cântărește 2000 de grame, iar cei doi băieței au 2100, respectiv 2120 de grame. Toți cei trei nou-născuți sunt atent monitorizați de echipa medicală.

Mămica a fost internată în spitalul nostru timp de trei săptămâni, perioadă în care a beneficiat de supraveghere și îngrijiri medicale constante. Le dorim multă sănătate și le suntem alături în aceste prime zile pline de emoții", se arată în postarea de pe Facebook a maternităţii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Olivia Păunescu Like Responsabilitate! Este primul cuvânt care îmi vine în minte, atunci când mă gândesc ce implică meseria de jurnalist, un job pe care l-am îmbrăţişat şi care m-a îmbrăţişat, la rândul lui, semn că lucrurile bune în viaţă se întâmplă... ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰