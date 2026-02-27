O primărie din România anulează datoriile sub un anumit prag. Cine se califică

Peste 3.000 de contribuabili timişoreni care datorează bugetului local sume mai mici de 40 de lei vor fi scutiţi de plata lor, după ce Primăria Municipiului Timişoara a propus anularea acestor sume, întrucât recuperarea lor, prin executare silită, presupune cheltuieli care depăşesc sumele datorate.

Valoare totală a acestor datorii este de peste 55.000 de lei.

"Urmărirea şi executarea silită a contribuabililor care figurează cu obligaţii fiscale restante la bugetul local presupune din partea organului fiscal efectuarea unor activităţi aferente fiecărei creanţe, precum emiterea şi tipărirea somaţiei, a titlului executoriu şi comunicarea acestora către debitori; solicitarea de informaţii despre debitori de la diverse instituţii abilitate; emiterea şi comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi către instituţiile bancare şi alţi terţi popriţi, precum şi alte activităţi care generează cheltuieli materiale, de personal şi cheltuieli poştale efectuate în vederea comunicării actelor administrative emise în vederea executării silite, cheltuieli care depăşesc valoarea maximă de 40 de lei aferentă creanţei datorată de debitor", se arată în proiectul de hotărâre de Consiliu Local, conform Agerpres.

Datoriile între 1 leu şi 39 de lei fuseseră anulate şi anul trecut. Atunci, erau în această situaţie 3.139 de persoane fizice şi juridice, cu datorii totale de 57.338 de lei.

Măsura aceasta a fost introdusă în administraţia lui Nicolae Robu, cu motivarea menţinută şi de actuala administraţie.

