Astfel de maşini au devenit visul oricărui copil şi adolescent. De la 14 ani pot ieşi pe stradă cu astfel de vehicule, care nu depăşesc mai mult de 25 de kilometri la oră. Specialiştii cred că e totuşi extrem de periculos. Pentru că cei care le conduc nu trec înainte prin cursuri de legislaţie rutieră sau examene practice. "Aceste mașini sunt conduse de persoane care nu posedă permis de conducere, deci nu au nevoie de cunoștințe de legislație rutieră, asta poate să pună în pericol viața lor, sau a celorlalți participanți la trafic. Cred că ar trebui să se impună cel puțin un permis din categoria celor AM, adică sa aibe cunoștințe minime de legislație", a declarat Costel Ban, instructor de conducere defensivă.

Titi Aur: "Nu poate să îți facă nimic nici polițistul, nici procurorul, nici ministrul, nici președintele țării"

Vehiculele sunt căutate şi de cei care au perimis dar le-a fost ridicat de poliţie. "Fiul meu are permis, dar acum este suspendat și tocmai de asta am făcut efortul ca să o cumpăr", a declarat Ionel Voinea, proprietar maşină. "La noi îți poate lua permisul pentru că te-a prins drogat sau, repet, ai făcut accident cu victime, cu morți. Îți iei o astfel de măsuță și circuli... culmea, legal. Nu poate să îți facă nimic nici polițistul, nici procurorul, nici ministrul, nici președintele țării. Nu are ce să îți facă", a declarat Titi Aur.

Vezi și

Specialiştii şi şoferii, deopotrivă, consideră că legislația trebuie adaptată pentru a preveni tragedii. "Pentru a nu ne confrunta cu o situație asemănătoare cu cazul trotinetelor electrice, consider că această legislație ar trebui să devină obligatorie și pentru astfel de situații", a declarat Ghiorghe Florin Cosmin, director asigurări daune. În plus, vehiculele ar trebui înregistrate ca toate celelalte, mai spun experţii. Acum aceste vehicule trec pe la RAR, care emite un certificat de conformaitate, iar apoi de la primărie primesc numere galbene.

În România, în ultimii doi ani s-au înregistrat în jur de 4.000. Mașinile se vând și pe internet și costă peste 5.000 de euro. La 16 ani, adolescenții pot obține un permis pentru categoria B1. Ei trebuie însă să facă cursuri de legislație rutieră și să dea examen, care constă într-un chestionar și o probă practică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi în plan să plecaţi în vacanţă de Paşte, anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰