Gerul de zilele acesta pune şoferii la încercare. De la uşi îngheţate până la baterii descărcate, problemele apar pe bandă rulantă. Iar după ce reuşesc să plece de pe loc, marele inamic devine poleiul. Service-urile auto sunt deja pline.

Temperaturile sub minus 10 grade Celsius fac maşinile să cedeze în punctele sensibile.

"Pe ger, portierele îngheață şi devin greu de deschis sau imposibil de închis. Presiunea din anvelope scade, ceea ce afectează stabilitatea pe zăpadă sau pe polei. Lichidul de parbriz îngheață iar ștergătoarele rămân lipite de sticlă şi se strică dacă sunt forţate. Apar probleme şi sub capotă, bateria își pierde din capacitate, iar frâna de mână riscă să înghețe", a transmis reporterul Observator Ana Grigore.

În această perioadă, atelierele de reparaţii auto sunt pline. Mulți şoferi au probleme mari cu uşile maşinilor.

"Chiar astăzi am avut un client care a venit cu uşa tinută cu mâna, era uşa soferului. Sunt nişte cabluri la uşile maşinilor, de la condens, se produce umiditate şi reprectivul cablu îngheaţă şi din păcate nu există o soluţie de prevenire", a povestit Dragoş Popescu, şef service.

Cele mai multe probleme sunt legate de ştergătoarele şi lichidul de parbriz.

"Cu lichidul am probleme şi eu acum. A îngheţat. Era aproape de iarnă, nu chiar pentru temperaturile astea", a mărturisit un şofer.

Mecanicii auto ne recomandă să pornim motorul în timp ce curăţăm maşina de zăpadă şi să insistăm la plafon. O frână bruscă poate aduce zăpada pe parbriz, iar lipsa de vizibilitate poate provoca un accident. La fel de important este să avem în portbagaj cabluri de pornire. Vor fi utile dacă se descarcă bateria. Şoferii care conduc maşini cu frână de mână sunt sfătuiţi să nu o folosească dacă se anunţă ger.

"Mai ales dacă suntem într-un teren plat şi parcăm maşina seara, să băgăm în prima treaptă de viteză sau în marsalier. Există un risc mărit ca frâna de mâna să îngheţe şi dimineaţa, chiar dacă o lasam, roţile să rămână blocate şi să nu putem porni la drum", a mai spus Dragoş Popescu.

Fostul pilot de raliu Titi Aur recomandă şoferilor să fie foarte atenţi când conduc iarna.

"Gheaţa neagră, poleiul, adică acel strat subţire de gheaţă, este pericolul numărul unu din această perioadă. Chiar şi asfaltul uscat, când este uscat, iarna are aderenţă mai mică decât vara", a explicat Titi Aur.

Într-o singură zi, la Bucureşti au fost raportate aproape 100 de accidente rutiere. Multe au avut loc pe șosele înghețate.

