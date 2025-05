Olga locuiește în comuna Turia, din județul Covasna, iar în ultimii patru ani, ursul i-a mâncat mai multe păsări din gospodărie decât a mâncat ea și cei din familia ei.

"De 4 ori a fost la noi, în 2022, în 2023 de 2 ori. Atunci am avut 42 de capete şi au scăpat vreo 4 şi după 2 săptămâni a venit iar", a declarat Olga Egyed, localnică.

"Aproape în fiecare zi. Am puţin gard electric şi nu am probeme, n-am avut până acum". "În fiecare zi, şi azi am primit avertizare prin telefon", spun localnicii.

Balvanyos este una dintre cele mai cunoscute localităţi ale comunei Turia. Este o stațiune cunoscută în întreaga Europă pentru izvoarele de apă minerală și... pentru faptul că cine iese la plimbare după apusul soarelui, riscă o întâlnire cu ursul.

În staţiunea Balvanyos, din judeţul Covasna, prezenţa ursului este un lucru obişnuit, exact aşa cum sunt şi gardurile electrice. Curg mesajele de Ro Alert, tocmai a venit unul de la Inspectoratul de Urgenţă Covasna. Obişnuite sunt şi astfel de semne, indicatoare rutiere de avertizare cu privire la privirea animalelor. Să le spunem "Atenţie, urs!"

"Treizeci de atacuri am avut anul trecut doar în Turia: pui, porci, oi, ce găseşte", a declarat ​Attila Daragus, primar Turia.

La Predeal, în județul Brașov, gardurile electrice fac deja parte din peisajul urban. În stațiunea unde, la sfârșitul lunii martie, chiar șeful Salvamont a fost sfâșiat de o ursoaică, energia electrică le protejează oamenilor casele, curțile și chiar tomberoanele.

În Predeal, localnicii şi turiştii sunt obişnuiţi de foarte mult timp cu prezenţa urşilor pe străzi chiar şi în timpul zilei. Iar gardurile electrice sunt una dintre modalităţile prin care se protejează de acest pericol iminent. Aş vrea să vă arăt zona de tomberoane ale acestui bloc, înconjurată de un adevărat păienjeniş de fie conectate la reţeaua electrică.

Acum, proprietarii gospodăriilor din cele mai afectate zone, vor putea primi câte 15 mii de lei pentru echipamente de protecţie împotriva urşilor.

"În anul 2024 numărul a fost un pic mai mic. S-au acordat despăgubiri pentru 135 de dosare de pagubă", a declarat Iulia Ene, APM Braşov.

Dintre cele 218 dosare, 167 au fost abrobate în județul Harghita, nouă dosare sunt în Covasna, iar șase în județul Brașov.

