Când izbucnește un incendiu, fiecare minut contează. Iar felul în care e construită o locuinţă poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Materialele ascunse în pereţi, acoperiş sau faţadă contează enorm. O casă rezistentă la foc arde mai greu, lăsându-le timp celor care sunt înăuntru să se salveze. Mii de case se fac scrum în ţara noastră an de an. Cam 20 pe zi. Dar dacă datele prezentate de pompieri nu sunt destul de convingătoare, priviţi un experiment.

Date recente arată că aproape 7.000 de locuinţe au ars, în România, doar în 2025. 885 de persoane au fost rănite, iar 305 și-au pierdut viața. Iar majoritatea construcţiilor mistuite de foc sunt învechite şi nesigure. Pentru a arăta cât de mult contează materialele şi soluţiile folosite încă din faza de construcţie, specialiştii au incendiat simultan două locuinţe.

Test pe 2 mini-locuinţe

Una construită cu materiale şi soluţii care respectă regulile de siguranţă, iar cealaltă, construită cu materiale vulnerabile în faţa flăcărilor. Focul va fi lăsat să acţioneze timp de o oră, iar la final vom vedea diferenţele.

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După doar trei minute de la aprindere, primele semne ale dezastrului apar la casa construită greşit. Uşa din plastic este înghiţită de flăcări, în timp ce uşa metalică a celeilalte locuinţe rămâne neatinsă. În mai puțin de trei minute de ardere, o uşă care nu are niciun grad de securitate la incendiu a luat complet foc.

Două minute mai târziu, întreaga construcţie vulnerabilă este deja cuprinsă de flăcări. Din interior se ridică un fum gros, negru şi toxic.

În acelaşi timp, pereţii casei construite cu materiale rezistente abia dacă sunt afectaţi de foc. După 15 minute, diferenţa devine uriaşă. Deasupra construcţiei nesigure se ridică un nor dens de fum. Flacăra vine pe faţadă şi de acolo va lua foc acoperişul, faţada. Plăcile de ghips carton din interior deja au început să se spargă şi sa expună materialul structural. Totul în timp ce locuinţa construită corect abia dacă fumegă.

Şi, după 40 de minute, din casa construită fără protecţie nu a mai rămas aproape nimic.

Materialele care fac diferenţa

De multe ori, materialele pe care le alegem atunci când construim o casă pot face diferenţa dintre o simple pagube materiale şi tragedii. Locuinţa care a rezistat flăcărilor a fost echipată cu mai multe sisteme speciale de protecţie.

"Foarte multe incendii pornesc de la acoperișuri pe care avem panouri fotovoltaice, care pot crea arcuri electrice. Și atunci, prin tratare, noi diminuăm riscul de incendii. S-au pus astfel de bariere antifoc prin care flacăra nu se poate duce mai departe de la un etaj la altul. La interior, pentru că avem o casă din lemn, avem o placare cu dublu gips carton rezistent la foc", spune Marius Şoflete, inginer constructor.

Legislația introdusă în 2022 a adus standarde noi pentru construcții: mai multă termoizolaţie, ferestre mai performante şi montarea panourilor fotovoltaice. Toate aceste elemente influenţează comportamentul unei clădiri în cazul unui incendiu şi trebuie integrate corect în proiect pentru că, de multe ori, miza este chiar viaţa proprietarilor.