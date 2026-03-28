Au fost percheziţii la mai multe spitale din Bucureşti şi din ţară, dar şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Şeful DSU Raed Arafat spune că momentan ar fi vorba despre un dosar ce vizează fapte, nu persoane.

Ieri, procurorii au ridicat telefoanele mai multor angajaţi, inclusiv cele ale unor persoane de la vârful instituţiilor. Potrivit surselor Observator, inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Deşi nu a dorit să ofere nicio declaraţie, în imaginile surprinse de Observator se vede cum persoana care îl aştepta în maşină pare că pregăteşte un telefon nou, îi schimbă cartela SIM, după care i-l înmânează şefului DSU.

Reacţia DSU

Vizaţi în acest dosar sunt şi mai mulţi medici, dar şi două spitale importante din Bucureşti: spitalul Floreasca şi spitalul Gerota. Acolo, conform procurorilor, sunt doi medici care ar fi lucrat şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Suspiciunea procurorilor este aceea că medicii nu s-ar fi prezentat şi la instituţia condusă de Raed Arafat.

"În contextul desfăşurării unor activităţi procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situaţiei investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp şi au ridicat telefoane mobile aparţinând unor angajaţi din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoştinţa vreunei persoane o astfel de calitate", informează DSU.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă îşi exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză. În acest sens, precizează că vor fi puse la dispoziţie toate informaţiile şi documentele necesare stabilirii situaţiei de fapt. Totodată, DSU reafirmă angajamentul instituţiei pentru respectarea legalităţii, transparenţă şi buna desfăşurare a activităţilor specifice, în deplin acord cu atribuţiile ce îi revin.

