După ce a fost pus sub urmărire penală, Raed Arafat vine cu noi explicații în dosarul privind presupusa contrabandă legată de achiziția unui elicopter SMURD din Marea Britanie. Şeful DSU susține că nu a semnat documente pentru aducerea aparatului de zbor în 2017, responsabilitatea revenind Inspectoratului General de Aviație. Ancheta arată că elicopterul a fost importat din Insula Guernsey - teritoriu aparţinând Marii Britanii, dar aflat în afara spaţiului TVA al Uniunii Europene.

Ancheta arată că elicopter a fost folosit fără respectarea procedurilor vamale, generând un prejudiciu de peste 4 milioane de lei din TVA.

"În 2017 eu nu eram coordonatorul integral al Inspectoratului General de Aviație. Deci, ca să reținem, nu am semnat documente de contracte, documente de angajament față de firma de asigurări, de recepție al elicopterului, de aducerea al elicopterului.", a spus Raed Arafat, şeful DSU.

"Până atunci era prevăzut că eu mă ocup doar de misiunile de specific situații de urgență și că inspectoratul... În final, nu era în totalitate sub coordonarea departamentului. Oricum toată situația este hilară cu contrabandă cu elicopterul respectiv și o să dovedesc asta mai departe.", a adăugat Raed Arafat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a adus joi clarificări suplimentare în dosarul penal în care este acuzat de contrabandă, în legătură cu achiziția unui elicopter din Marea Britanie.

"Contrabanda presupune, prin definiție, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă 'contrabandă' realizată prin corespondență oficială și cu implicarea instituțiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realității și a sensului legii. Ceea ce se încearcă a fi prezentat drept infracțiune capătă, în mod absurd, forma unei 'contrabande în favoarea statului' - o veritabilă 'contrabandă altruistă', concept care nu are nimic în comun cu rațiunile dreptului penal. De altfel, trebuie avut în vedere și faptul că, potrivit soluției de clasare dispuse de DNA, au fost înlăturate suspiciunile privind existența unei mite sau a unui abuz în serviciu, ceea ce face cu atât mai greu de înțeles menținerea unei construcții acuzatorii care ignoră concluziile deja rezultate din analiza penală anterioară. Această construcție artificială a acuzațiilor nu poate fi interpretată decât ca rezultatul unei abordări de rea-credință, în care faptele cunoscute și documentate sunt ignorate deliberat", a precizat Arafat într-un mesaj pe Facebook.

