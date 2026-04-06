Menajera medicului anestezist, considerată principala suspectă în cazul morţii bărbatului de 72 de ani, şi-a recunoscut faptele. Femeia de 40 de ani a fost reţinută după ce anchetatorii au audiat-o mai bine de 12 ore şi i-au percheziţionat casa.

Dacă în fața jurnaliștilor femeia nu a fost foarte deschisă, în fața procurorilor însă a dat mai multe declarații. Le-a spus că a acționat exact în legitimă apărare. Asta după ce bărbatul ar fi amenințat-o. Știm că l-a înjunghiat de 14 ori, așa cum arată și documentația procurorilor până în acest moment.

L-ar fi înjunghiat, mai bine zis, pentru că vorbim de o anchetă în desfășurare, iar procurorii încă lucrează la acest rechizitoriu pentru a o trimite la un moment dat în judecată pentru această faptă, pentru că vorbim totuși de principalul suspect în acest caz, o femeie în vârstă de 40 de ani, care ar fi fost menajera medicului anestezist.

Înțelegem însă din anumite surse ale anchetei și că ar fi întreținut relații intime cu medicul și că această curățenie pe care ar fi făcută în apartamentul său nu ar fi decât un paravan folosit de aceasta pentru a primi și bani în schimbul anumitor servicii.

În cursul zilei de astăzi va ajunge la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă, o propunere formulată de procurori, iar magistrații de aici vor decide dacă femeia va sta după gratii cel puțin 30 de zile sau dacă se va la o altă măsură împotriva ei.

