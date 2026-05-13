Încă o femeie reclamă că a fost desfigurată după o operaţie ce trebuia să fie de înfrumuseţare. Şi de această dată medicul este unul renumit. Pacienta îl acuză pe doctor că a lăsat-o pe mâna unui coleg şi că ar fi decis intervenţii suplimentare fără acordul ei. Femeia s-a dus la poliţie şi a depus plângere. La rândul său, esteticianul se apără, suţine că este victima unui şantaj.

"După ce am ieşit din operaţie, m-am mulţumit că am ieşit... vie. Şi nu m-au lăsat acolo pe masa de operaţie" povesteşte Oana Alda, victima.

Oana îşi dorea o schimbare. Doar că, în spatele promisiunilor de frumuseţe, lucrurile ar fi luat o turnură neaşteptată, susţine femeia.

"Contează foarte mult în timpul consultaţiei să vedem exact ce îşi doreşte persoana, indiferent dacă este vedetă sau nu este vedetă" spunea pe reţelele sociale dr. Morad Iancu.

Oana a descoperit că a fost operată de un alt medic

Totul a început acum patru ani, la clinica unui cunoscut medic estetician din Capitală. Oana se programase pentru o intervenţie de ridicare a sânilor şi schimbarea implanturilor. Dar surpriza a venit chiar din sala de operaţie: abia trezită din anestezie, descoperise că o operase un alt medic din clinică.

"În ziua operaţiei a apărut un alt medic. […] Implantul ales a fost prea mare, dar m-a asigurat că o să fie bine, că o să se aşeze. Pentru că mi-a făcut lifting intern, manoperă despre care nu discutasem, pentru care nu am semnat un consimţământ" a relatat Oana Alda.

Au urmat alte două intervenţii.

Oana spune că a cheltuit peste 20.000 de euro. Esteticianul care deţine clinica s-a apărat într-o înregistrare online.

"Am fost puşi într-o situaţie dificilă în care ni s-au făcut solicitări repetate de sprijin financiar într-un context pe care îl considerăm o formă de presiune şi şantaj" se apără doctorul Morad Iancu.

Pacienta a făcut plângere penală pentru înşelăciune

"S-a ajuns, după 4 ani de zile de operaţii succesive, în afara de faptul că vorbim de un rezultat dezastruos, de o daună materială şi morală pentru că toate aceste intervenţii succesive au necesitat şi necesită în continuare tratament de recuperare şi intervenţii pentru a repara ceea ce ceilalţi medici au greșit" a spus avocatul victimei, Cătălin Crăciunescu.

Oana le cere celor doi esteticieni şi daune morale de 100.000 de euro.

