Mesajul ISJ Timiş către şcoli, după sinuciderea unei eleve: "E timpul să-i salvăm de tăcerile lor"

Șefa Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Timiș, Aura Danielescu, a declarat, marți, că a transmis un mesaj către toate unitățile de învățământ din județ, ca îndemn la reflecție și la atenţie sporită acordată stării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor. Mesajul vine în urma suicidului unei adolescente de 17 ani, elevă la Liceul de Informatică din Timișoara, scrie Agerpres.

"Inspectoratul Școlar Județean Timiș își exprimă profundul regret față de tragicul eveniment petrecut în comunitatea școlară timișeană. Din informațiile transmise instituției noastre, o elevă din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic 'Grigore Moisil' Timișoara a decedat, vestea fiind anunțată de către mama elevei, dirigintei. Din discuțiile purtate cu reprezentanții Spitalului de Copii din Timișoara, a reieșit că este vorba despre un suicid, fără ca alte detalii să fie comunicate până la acest moment. ISJ Timiș a transmis deja un mesaj către toate unitățile de învățământ din județ, ca îndemn la reflecție și la o mai mare atenție acordată stării emoționale a copiilor și adolescenților", arată Aura Danielescu, într-o informare de presă.

Adolescenta ar fi consumat "fructele roșii ale unei plante ornamentale"

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii "Louis Țurcanu" din Timișoara, dr. Iulia Bagiu, a declarat, marți, pentru Agerpres, că adolescenta de 17 ani care a decedat luni, în spital, s-a prezentat în unitatea medicală în stare profund alterată, de obnubilare completă, după ce consumase "fructele roșii ale unei plante ornamentale".

"În 9 noiembrie, la ora 19:30, s-a prezentat la noi fetița de 17 ani. Era obnubilată complet, cu convulsii și bradicardie severă. Afirmativ, familia spune că ea ar fi ingerat niște fructe roșii de la o plantă ornamentală. Nu știm ce plantă anume. Autopsia va putea preciza exact care a fost cauza decesului. Evoluția fetei a fost foarte gravă, a dezvoltat primul stop cardio-respirator la 20:20. S-a mobilizat o echipă multidisciplinară inclusiv de la Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul Județean, Cardiologia Pediatrică, dar din păcate toate manevrele nu au avut succes și s-a declarat decesul la ora 02:55 în data de 10 noiembrie", a precizat Iulia Bagiu.

Tânăra era elevă în clasa a XII-a.

Trupul neînsuflețit al fetei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea efectuării necropsiei.

Mesajul ISJ Timiş

"Astăzi, comunitatea noastră educațională trăiește o durere profundă. O elevă de liceu din Timișoara și-a pus capăt vieții. În spatele acestei tragedii se ascund întrebări, lacrimi și, mai ales, un semnal de alarmă pentru noi toți. Trăim vremuri diferite de tot ceea ce am cunoscut până acum. Copiii de astăzi nu mai sunt cei de altădată - trăiesc intens, simt altfel, gândesc altfel, reacționează altfel. Tulburările emoționale, presiunea socială, singurătatea, lipsa de sens - toate se amestecă într-un univers interior fragil, pe care adesea nu îl înțelegem suficient. De aceea, mai presus de manuale, planificări și evaluări, avem datoria de a-i vedea. Să-i privim cu adevărat, să le citim ochii și sufletul, să simțim când tăcerea lor devine strigăt. Să fim pentru ei sprijin, nu doar profesori. Să acționăm atunci când observăm schimbări, nu să trecem mai departe grăbiți, convinși că 'va trece de la sine'. E mai important să-i ținem în viață decât să-i încărcăm cu informații. Să-i trimitem în societate echilibrați emoțional, încrezători, nu doar 'bine pregătiți'. Să-i învățăm nu doar să știe, ci să fie - oameni, sensibili, conștienți, vii. Vă rog să folosiți toate resursele disponibile! E timpul să construim împreună un scut în jurul copiilor noștri. E timpul să-i salvăm de tăcerile lor. E timpul să fim mai aproape - cu inima, nu doar cu mintea", este mesajul șefei Inspectoratului Școlar Județean Timiș și al echipei sale.

