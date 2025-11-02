Tragedie pe calea ferată, în județul Argeș. Un bărbat a murit, duminică după-amiază, după ce a fost lovit de un tren de călători care circula pe ruta București–Pitești. Potrivit primelor informații, anchetatorii iau în calcul ipoteza unui suicid. Circulația feroviară este oprită între stațiile Patroaia și Leordeni Argeș, scrie Mediafax.

Un bărbat a fost lovit mortal de un tren plin cu pasageri în Argeș. Victima ar fi vrut să se sinucidă - Shutterstock | Ilustraţie

Traficul feroviar este suspendat între stațiile Patroaia și Leordeni Argeș după un presupus act de suicid.

Conform primelor informații furnizate de Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., ar fi vorba despre un act de suicid. La fața locului se află echipele Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, precum și organele de cercetare abilitate, care desfășoară investigațiile necesare pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului.

Pe durata cercetărilor, traficul feroviar este temporar suspendat pe firul I între stațiile menționate. Situația este complicată de faptul că firul II este închis permanent pentru lucrări.

Articolul continuă după reclamă

Trenurile R 9256 și R 9212 așteaptă în stația Leordeni Argeș, iar trenul R 9025 este oprit temporar în stația Găești.

Circulația va fi reluată după finalizarea investigațiilor și după ce autoritățile vor confirma că trenurile pot circula în condiții de siguranță.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰