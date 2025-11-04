Gest incredibil al unui bărbat în vârstă de 74 de ani, din oraşul Roman. Omul, cunoscut lider al romilor din oraş, a încercat să-şi ia viaţa în timpul unei conversaţii video, cu mai multe persoane, pe o reţea de socializare. Unul dintre urmăritorii săi, care se afla în Galaţi, a sunat la 112. Poliţiştii l-au găsit pe bărbat, împuşcat, dar în viaţă.

Medicii sunt rezervați în privința stării sale de sănătate. Acesta a ajuns inițial la spitalul din Roman pentru îngrijiri medicale. Ulterior, s-a decis transferul lui către o unitate medicală din Iași.

La spitalul din Iași, bărbatul se pare că a ajuns în comă, iar, după investigațiile medicale de specialitate, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale. Medicii au intrat cu el în sala de operație.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.

