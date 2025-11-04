Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați

Gest incredibil al unui bărbat în vârstă de 74 de ani, din oraşul Roman. Omul, cunoscut lider al romilor din oraş, a încercat să-şi ia viaţa în timpul unei conversaţii video, cu mai multe persoane, pe o reţea de socializare. Unul dintre urmăritorii săi, care se afla în Galaţi, a sunat la 112. Poliţiştii l-au găsit pe bărbat, împuşcat, dar în viaţă.

de Angela Bertea

la 04.11.2025 , 13:36

Medicii sunt rezervați în privința stării sale de sănătate. Acesta a ajuns inițial la spitalul din Roman pentru îngrijiri medicale. Ulterior, s-a decis transferul lui către o unitate medicală din Iași.

La spitalul din Iași, bărbatul se pare că a ajuns în comă, iar, după investigațiile medicale de specialitate, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale. Medicii au intrat cu el în sala de operație.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.

Articolul continuă după reclamă
Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

roman barbat impuscat cap tentativa suicid
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică?
Observator » Evenimente » Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați