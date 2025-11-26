Antena Meniu Search
Microbuz cu cinci pasageri, cuprins de flăcări în mers la Ocnele Mari în Vâlcea

Un microbuz de transport persoane, în care se aflau cinci pasageri, a luat foc miercuri seara în localitatea Ocnele Mari. Echipajele de pompieri sosite la faţa locului au găsit vehiculul complet cuprins de flăcări, informează Agerpres. 

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 21:49
Microbuz cu cinci pasageri, cuprins de flăcări în mers la Ocnele Mari în Vâlcea - Sursa:Hepta

Potrivit autorităţilor, incendiul a izbucnit în timpul mersului, iar pasagerii au reuşit să se autoevacueze la timp, fără să sufere răni. "S-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Din primele informaţii, cinci persoane s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Pompierii au reuşit să localizeze şi să stingă rapid incendiul, însă microbuzul a ars în totalitate. Flăcările violente au afectat și o locuință aflată în apropiere: ferestrele casei și gardul proprietății au fost deteriorate din cauza radiației termice.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de specialişti.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

microbuy flacari ocnele mari ocnele mari valcea microbuz
