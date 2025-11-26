Un microbuz de transport persoane, în care se aflau cinci pasageri, a luat foc miercuri seara în localitatea Ocnele Mari. Echipajele de pompieri sosite la faţa locului au găsit vehiculul complet cuprins de flăcări, informează Agerpres.

Microbuz cu cinci pasageri, cuprins de flăcări în mers la Ocnele Mari în Vâlcea - Sursa:Hepta

Potrivit autorităţilor, incendiul a izbucnit în timpul mersului, iar pasagerii au reuşit să se autoevacueze la timp, fără să sufere răni. "S-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Din primele informaţii, cinci persoane s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Pompierii au reuşit să localizeze şi să stingă rapid incendiul, însă microbuzul a ars în totalitate. Flăcările violente au afectat și o locuință aflată în apropiere: ferestrele casei și gardul proprietății au fost deteriorate din cauza radiației termice.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de specialişti.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰