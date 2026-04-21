Un microbuz cu 6 femei la bord s-a răsturnat pe un drum intens circulat din Bistriţa-Năsăud. Şoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Şase victime au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul a avut loc după lăsarea serii, în localitatea bistrițeană Liviu Rebreanu.

"La sosirea echipajelor, la locul intervenţiei era un microbuz răsturnat cu şase victime în microbuz, cinci femei şi un bărbat", a afirmat Ioan Fetnica, ISU Bistriţa-Năsăud.

Din fericire, atât şoferul, cât şi cele cinci femei au reuşit să se autoevacueze la timp din microbuz, înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. Toate s-au ales, însă, cu traumatisme şi dureri la nivelul pieptului.

"În urma accidentului, cinci pasagere cu vârste cuprinse între 50 şi 66 de ani din Bistriţa, Sieuț, Prundu Bârgăului și Maieru au fost rănite, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", a declarat Paul Rodilă, IPJ Bistriţa-Năsăud.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.

După câteva zeci de minute, în care traficul a fost complet paralizat, circulaţia a fost reluată. Poliţiştii continuă acum cercetările.

Alexandra Paraschiv

