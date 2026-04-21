Video Microbuz răsturnat în Bistrița-Năsăud: șase răniți după ce șoferul a pierdut controlul în curbă

Un microbuz cu 6 femei la bord s-a răsturnat pe un drum intens circulat din Bistriţa-Năsăud. Şoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Şase victime au avut nevoie de îngrijiri medicale.

de Alexandra Paraschiv

la 21.04.2026 , 07:30

Accidentul a avut loc după lăsarea serii, în localitatea bistrițeană Liviu Rebreanu.

"La sosirea echipajelor, la locul intervenţiei era un microbuz răsturnat cu şase victime în microbuz, cinci femei şi un bărbat", a afirmat Ioan Fetnica, ISU Bistriţa-Năsăud.

Din fericire, atât şoferul, cât şi cele cinci femei au reuşit să se autoevacueze la timp din microbuz, înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. Toate s-au ales, însă, cu traumatisme şi dureri la nivelul pieptului.

"În urma accidentului, cinci pasagere cu vârste cuprinse între 50 şi 66 de ani din Bistriţa, Sieuț, Prundu Bârgăului și Maieru au fost rănite, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", a declarat Paul Rodilă, IPJ Bistriţa-Năsăud.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.

După câteva zeci de minute, în care traficul a fost complet paralizat, circulaţia a fost reluată. Poliţiştii continuă acum cercetările.

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
