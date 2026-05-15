Scările rulante pot fi o adevărată provocare pentru vârstnici. În Bistriţa, de exemplu, în doar două luni, un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, după ce au încercat să coboare astfel într-un pasaj pietonal subteran şi au căzut. Localnicii sunt nemulţumiţi şi spun că înainte era mai bine. Pe trecerile de pietoni de pe şosele nu se întâmplau atâtea accidente, spun ei. De partea cealaltă, reprezentanţii primăriei spun că scările rulante au toate avizele în regulă, dar oamenii ar trebui să fie mai atenţi.

Pasajul subteran din Bistriţa a fost construit cu un scop clar: să-i ajute pe oameni să traverseze mai uşor Bulevardul Decebal. Însă, pare că mai rău îi încurcă. O femeie de 80 de ani a ajuns ieri la spital după ce s-a prăbuşit pe scările rulante.

Localnicii spun că scările rulante sunt periculoase și greu de folosit

"Dacă nu eşti atent, sunt periculoase. Îţi trebuie multă atenţie". "Mi-e frică, oricând poţi să aluneci să cazi. Eu vă spun sincer. Nu e benefic. Trebuiau să lase aşa cum a fost. Nu au fost niciodată accidente când au fost treceri". "Greu că n-ai stabilitate. Sunt înguste", au spus oamenii.

"În urma intervenţiei, poliţiştii biroului de ordine publică au întocmit un dosar de cercetare penală cu privire la infracţiunea de vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite cauzele şi împrejurările exacte de producere a evenimentului", a declarat Paul Rodilă, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud.

Şi nu este singurul caz. Luna trecută, un bărbat de 73 de ani a murit la spital, după ce s-a accidentat în acelaşi mod.

Primăria din Bistrița susține că scările rulante nu aveau defecțiuni tehnice

"Scările respective funcţionează având toate avizele în conformitate. Nu este în momentul acesta nicio suspiciune cum că ar fi fost o defecţiune, ci, probabil, neatenţia persoanei accidentate", a afirmat Mihai Ruști, purtător de cuvânt Primăria Bistrița.

Autorităţile le recomandă localnicilor să fie mai atenţi la indicatoarele din pasaj, în legătură cu folosirea scărilor rulante. În plus, au oricând disponibilă varianta scărilor clasice.

Şi de parcă un incident nu ar fi fost de ajuns, tot ieri, patru persoane au rămas blocate în liftul amplasat în pasaj.

Irinel Rad, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bistrița: Un domn mai tânăr şi două doamne mai în vârstă şi încă o doamnă. Nu sunt copii.

Reporter: De cât timp sunt blocaţi?

Irinel Rad: 8-9 minute.

Pasajul pietonal subteran a fost inaugurat pe 18 februarie, iar construcţia a costat aproximativ 14 milioane de euro, bani europeni.

