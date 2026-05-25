Video Două persoane rănite, după ce mașina în care se aflau a lovit un gard și a fost proiectată într-un garaj

Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs luni dimineaţă, în localitatea Rebrişoara, din judeţul Bistriţa-Năsăud, când maşina în care se aflau a lovit un gard metalic şi apoi a fost proiectată într-un garaj. Unul dintre răniţi este şoferul, un bărbat de 30 de ani, care avea permisul de conducere anulat.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 10:12
"Astăzi, 25 mai, poliţiştii Compartimentului Rutier Năsăud au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier în localitatea Rebrişoara. Din primele date, un bărbat de 30 de ani, din Parva, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Naţional 17 D, a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un gard metalic. Ulterior, din impact, a fost proiectat în garajul unui imobil", anunţă IPJ Bistriţa Năsăud..

Accidentul s-a soldat cu rănirea şoferului şi a unei femei de 29 de ani, pasageră în autoturism, ambii fiind transportaţi la spital.

Şoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe biologice.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat faptul că acesta are anulat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

