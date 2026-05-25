Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs luni dimineaţă, în localitatea Rebrişoara, din judeţul Bistriţa-Năsăud, când maşina în care se aflau a lovit un gard metalic şi apoi a fost proiectată într-un garaj. Unul dintre răniţi este şoferul, un bărbat de 30 de ani, care avea permisul de conducere anulat.

"Astăzi, 25 mai, poliţiştii Compartimentului Rutier Năsăud au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier în localitatea Rebrişoara. Din primele date, un bărbat de 30 de ani, din Parva, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Naţional 17 D, a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un gard metalic. Ulterior, din impact, a fost proiectat în garajul unui imobil", anunţă IPJ Bistriţa Năsăud..

Accidentul s-a soldat cu rănirea şoferului şi a unei femei de 29 de ani, pasageră în autoturism, ambii fiind transportaţi la spital.

Şoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe biologice.

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat faptul că acesta are anulat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

