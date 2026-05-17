Tragedie în Bistriţa-Năsăud, unde un tânăr de 19 ani a murit în timpul unui antrenament pentru un concurs de enduro. Încerca traseele dintr-o zonă cunoscută de piloţi drept una periculoasă, a făcut o manevră greşită şi s-a prăbuşit cu motocicleta într-o prăpastie. Salvatorii au reuşit să mai ajungă la el doar pe jos.

Alex şi-a găsit sfârşitul în pădurile dese din Vârful Heniu Mare, o regiune cunoscută printre pasionaţii de enduro pentru traseele spectaculoase, dar și pentru gradul ridicat de pericol. Era împreună cu un prieten şi se antrenau pentru un concurs de la sfârşitul lunii.

Potrivit apropiaţilor, testau un traseu nou numit "Lacrimi şi Iubire." La un moment dat, tânărul de 19 ani n-a mai putut controla motocicleta şi a căzut într-o prăpastie adâncă. Până şi salvatorii s-au chinuit să ajungă la el.

Alex era elev în clasa a 12-a şi fiul viceprimarului din localitatea Prundu Bârgăului. Era pasionat de enduro, iar cunoscuţii spun că ştia pădurile ca-n palmă. Pe reţelele sociale posta frecvent imagini de pe trasee complicate.

Pe imaginile de pe reţelele sociale, tânărul apărea mereu purtând echipament complet. Protecţiile corespunzătoare pot face diferenţa dintre viaţă şi moarte, spun specialiştii.

"Esenţiale, cred că, din picioare până în cap, începând cu cizmele, genul acesta de cizme înaltă, unde avem prindere prin mai multe puncte ca să rămână piciorul fix în cazul în care există o sucire a gleznei. Genul acesta de pantaloni unde sub pantaloni sunt puse diverse genunchiere şi orteze. În caz de impact, câteva mii investite bine în echipament te pot salva de oase rupte, spitalizări", explică Mihai Coantă, administrator magazin echipamente.

"Practicanţii de enduro spun că indiferent de echipament, până la urmă tot stilul de pilotaj, prudenţa şi alegerea traseelor strict în funcţie de experienţa fiecărui pilot sunt cele mai importante aspecte care pot evita tragediile pe două roţi", relatează Claudiu Loghin, reporter Observator.

Permisul pentru motociclete poate fi obţinut de la 16 ani, iar peste 18 ani şi pentru cea mai puternică categorie de vehicule.

