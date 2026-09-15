Zeci de copii din Bacău, toxiinfecţie alimentară după ce au mâncat paste prin programul "O masă sănătoasă"

44 de copii din localitatea Căiuți, judeţul Bacău, au simptomne de toxiinfecţie alimentară şi sunt evaluaţi la dispensar, după ce au mâncat paste cu pui şi sos de roșii prin programul „O masă sănătoasă”.

Din cauza numărului mare de pacienţi, cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. O parte dintre copii au fost trimişi la CPU Oneşti. Numărul solicitărilor este în continuă creştere.

Până la acest moment, 44 persoane se află la spital, dintre care 34 la CPU Onești și 10 la UPU Bacău.

Ce spuneau autoritățile la începtul misiunii

Județul Bacău, localitatea Căiuți, posibilă toxiinfecție alimentară, mai mulți copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani acuză stare de rău.

Articolul continuă după reclamă

Pentru gestionarea situației, la nivelul județului Bacău a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale.

La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate. La misiune participă forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău și SAJ, respectiv 5 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 6 echipaje SAJ, urmând ca intervenția să fie adaptată în funcție de evoluția situației.

Pentru gestionarea eficientă a situației și suplimentarea capacității de intervenție, în sprijinul forțelor din județul Bacău a fost trimisă o autospecială pentru transport victime multipleși un microbuz din cadrul ISU Vrancea. Misiunea este în dinamică, iar autoritățile monitorizează permanent situația.