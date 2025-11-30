Este o zi de mare sărbătoare pentru români. Astăzi este Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Sunt slujbe impresionante la Catedrala Naţională, unde va fi scoasă racla cu moaştele sfântului.

De Sfântul Andrei, Catedrala Națională își deschide porțile pentru credincioși încă de la primele ore ale dimineții. Pelerinii sunt așteptați să participe la slujbele dedicate ocrotitorului României, iar între orele 10.00 și 13.00 va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească. Racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei va fi scoasă spre închinare de la ora 7.00, în pridvorul Catedralei Naționale, unde va rămâne până la ora 19.00, când va fi dusă înapoi în interior.

"Peste 4.000 de oameni care au venit la Catedrală, până în acest moment. Însă, încă de la orele dimineții, oamenii au venit să se închine la racla cu Sfintele Moaștele Sfântului Apostol Andrei, dar și să participe la slujba Sfintei Liturghii, care tocmai s-a încheiat. Iar chiar dacă vremea de afară nu este deloc prietenoasă, este destul de frig și plouă ușor, credincioșii continuă să stea la coadă.", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

"Coada cu credincioși se întinde pe câteva zeci de metri. Oamenii sunt cu gecile pe ei, cu umbrele, dar continuă să stea la coadă pentru a ajunge la racla cu Sfintele Moaște. Mulți dintre cei care au venit aici nu sunt din Capitală. Sunt credincioși care au venit din Timișoara, Tulcea sau Iași, sau chiar din Franța. Am întâlnit mai mulți oameni din Franța care au spus că Catedrala noastră nu se compară cu cea din Franța.", a adăugat reporterul Observator.

Sfintele Moaște vor rămâne în fața Catedralei, până astăzi la ora 19:00. Iar mâine, de 1 Decembrie, va avea loc o slujbă de Te Deum. Mai apoi, marți, Catedrala va rămâne deschisă pentru vizitatori. Iar în perioada 3-23 decembrie aceasta va fi închisă pentru continuarea lucrărilor.

