Mii de pachete de țigări, descoperite în maşina unui bulgar de vameşii din Giurgiu

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au confiscat, sâmbătă, 4.000 de pachete de țigări, găsite într-un autoturism oprit pe DN5. Anunțul a fost făcut duminică de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, ţigările aveau timbru de Bulgaria, iar maşina în care se aflau acestea era condus de un cetăţean bulgar.

"Întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de 120.000 lei, a fost indisponibilizată de către poliţiştii de frontieră, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete", au precizat oficialii ITPF.

