A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa se spală la lighean şi stau la coadă pentru o sticlă de apă. În timp ce locuitorii încep să-şi piardă răbdarea, în Parlament, aleşii au alte priorităţi. A fost aproape o oră de scandal între politicieni în faţa autorităţilor responsabile pentru criza de la barajul Paltinu. Toţi se spală pe mâini. Între timp, oamenii aşteaptă cu disperare ziua de luni. Abia atunci, speră că vor avea apă la robinet. Dar nimic nu e bătut în cuie.

Aşa a început audierea în Comisia Economică a principalilor actori implicaţi în criza apei din Prahova. Timp de 45 de minute, niciunul n-a apucat să spună un cuvânt din cauza circului făcut de parlamentarii USR şi PSD. Scopul şedinţei pare să fi fost dilema lor principală. Nu cei 100.000 de români rămaşi fără apă de o săptămână, nu lipsa de comunicare dintre instituţii şi nici cum s-a ajuns aici. Primele explicaţii au venit de la unul dintre directorii Apelor Române care a arătat concluziile inspecţiei subacvatice din Barajul Paltinu din luna septembrie.

"În mecanismul care evacuează apa în fața lui a căzut un mecanism manevrat prin niște cabluri, a blocat golirea de la fund și este acoperit deja de sedimente. Problema cea mai mare este cum deblocăm. Situația asta e extrem de complicată și se va menține mult timp de acum încolo", a declarat Sorin Rândașu, Apele Române. Reprezentantul Apelor Române recunoaște că nu a invitat Societatea de Exploatare Sistem Zonal la discuţiile despre Barajul Paltinu. "Din păcate noi n-am fost la nicio întâlnire, nu ne-a chemat nimeni, nici măcar la acea ședință a CJSU, la nicio ședință. Noi suferim în județ", a declarat Bogdan Chiţescu, director general ESZ Prahova.

"Nu îmi dau demisia! Am notificat pe toți că vom continua scăderea nivelului apei pentru intervenție, că există riscul creșterii turbidității. Trebuia ca acest bac să fie umplut cu apă curată, asta era soluția", a declarat Marilena Stoian, director ABA Buzău-Ialomiţa. Autoritățile locale au făcut astfel de puncte de distribuție a apei și în cartierele mai mici din Câmpina, asta pentru că vor ca apa să ajungă la toată lumea, în special la cei în vârstă cărora le e greu să se deplaseze. Potrivit specialiştilor, apa potabilă va ajunge din nou la robinet cel mai devreme în cinci zile.

