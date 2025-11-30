Antena Meniu Search
Captură de proporții la Calafat. Țigări de contrabandă de 2,2 mil de lei, ascunse în camionul unui sârb

Polițiștii de frontieră au făcut o captură de proporții la Calafat. Ei au descoperit într-un camion 1,5 milioane de țigarete de contrabandă în valoare de 2,2 milioane lei.

30.11.2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova, au descoperit, în urma controlului efectuat asupra unui camion, 1.500.000 de țigarete pe care un cetățean sârb le-a introdus pe teritoriul României fără documente legale.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

„În data de 28.11.2025, în jurul orei 12.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe DN 56, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în Ungaria. Vehiculul era condus de un cetățean sârb, în vârstă de 44 de ani, care circula pe ruta Grecia–Ungaria și transporta, conform documentelor, paleți ce conțineau ulei de motor. Cu ocazia verificării compartimentului de marfă al mijlocului de transport, echipa comună de control a descoperit în interiorul remorcii mai multe pachete de țigări pentru care șoferul nu deținea documente de proveniență”, a transmis Poliția de Frontieră.



În total în interior se aflau 75.000 de pachete de țigări de diverse mărci, fără niciun fel de marcaj fiscal. Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de 2.250.000 lei, precum și ansamblul rutier, au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

