Accident în centrul Iașului. Un tramvai a ieşit de pe şine şi a lovit două autovehicule

Un tramvai care circula pe traseul 13 din Iaşi a deraiat, vineri după-amiază, acroșând două autovehicule. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar circulația a fost reluată în aproximativ 30 de minute. Tramvaiul a fost retras la depou pentru verificări, urmând ca autoritățile să stabilească motivele deraierii.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 17:49
Potrivit primelor informații, tramvaiul ar fi ieșit de pe șine și a lovit o Skoda condusă de un bărbat de 49 de ani, precum și o dubiță în care se aflau un șofer de 44 de ani și fiica acestuia, o minoră de 13 ani, aflată pe scaunul din dreapta-față.

”La sosirea forţelor de intervenţie, toate persoanele aflate în tramvai şi în cele două autovehicule se autoevacuaseră şi nu necesitau îngrijiri medicale", a transmis ISU Iaşi.

Echipele de intervenție au fost prezente la fața locului, iar după aproximativ treizeci de minute circulația a fost reluată în condiții de siguranță. Tramvaiul a fost retras la depou, urmând să fie făcute verificări pentru a se stabili cauzele deraierii.

