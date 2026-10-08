E agitaţie mare în Capitala Moldovei! Astăzi a început la Iaşi cel mai pelerinaj creştin din ţară - cel al Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu o procesiune impresionantă, rămăşiţele Sfintei considerate ocrotitoarea Moldovei au fost scoase din Catedrala Metropolitană şi aşezate pe baldachinul de flori, în faţa a mii de pelerini sosiţi să se închine. Zeci de mii de pelerini sunt aşteptaţi începând de astăzi până săptămâna viitoare să ajungă la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Șapte mii de pelerini au trecut pe aici și s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost așezată în această dimineață, la ora șase, pe baldachinul împodobit cu flori, alături de moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, aduse și ele aseară spre închinare. În acest moment, peste zece mii de oameni stau la rând.

Cei care apar în imagini au așteptat aproximativ șase-șapte ore. Spuneau că nu au simțit trecerea timpului, pentru că și-au dorit foarte mult să vină și să se închine. Au venit pregătiți sufletește pentru acest pelerinaj, pe care mulți dintre ei îl fac în fiecare an, de multă vreme.

Unii au venit să se roage, alții să mulțumească, fiecare cu gândurile, dorințele și rugăciunile sale, dar mai ales cu speranța că Sfânta le va asculta rugăciunile.

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Pelerinii spuneau că se bucură și de faptul că vremea pare să țină cu ei în acest an, pentru că este destul de cald.

Astăzi putem spune că timpul de așteptare este relativ mic. Cele șapte ore înseamnă puțin în comparație cu ceea ce se anunță în zilele următoare, în weekend, dar și în perioada hramului, pe 14 octombrie.

Timpul de așteptare ar putea ajunge chiar și la 20 de ore, așa că răbdarea este cuvântul care descrie cel mai bine ceea ce se întâmplă aici. Iar pentru cei care nu au prea multă răbdare, acest pelerinaj ar putea fi o ocazie de a învăța această virtute.