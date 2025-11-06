A fost reţinut milionarul din Vaslui care ar fi dat două miioane de euro şi s-ar fi folosit de o reţea de angajaţi SRI şi SIE pentru a ajunge la premierul Ilie Bolojan. Scopul omului de afaceri, proprietar de ferme, era să-l înlocuiască pe şeful DSV Vaslui cu un apropiat de-ai lui. Întâlnirea premierului cu omul de afaceri acuzat acum printre altele de cumpărare de influenţă şi instigare la şantaj a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Aseară, Fănel Bogos a ieşit în cătuşe de la DNA. Omul de afaceri a fost reţinut pentru 24 de ore. Nu a vorbit cu jurnaliştii. Avocatul său, însă, a afirmat că acuzațiile sunt nefondate.

"Este un război. Domnia sa apreciază că e o victimă defapt a activităţii DSV-ului care, mă rog, l-a controlat şi îl controlează la sânge", a spus Daniel Atasiei, avocat.

În încercarea de a scăpa de controalele DSV, Fănel Bogos a ajuns până la Ilie Bolojan. Era nemulţumit că verificările şi amenzile îi încurcau afacerile şi voia să-l schimbe pe directorul instituţiei. Legătura cu premierul i-a făcut-o şeful PNL Vaslui, Mihai Barbu.

"El a cerut o audienţă cu domnul Bolojan, domnul Bolojan l-a primit în audienţă ca pe oricare altă persaonă, dar nicidecum nu s-a întâmplat ceva. Am mers, i-am prezentat, nu s-a întâmplat absolut nimic", a spus Mihai Barbu, şef PNL Vaslui.

Potrvit interceptărilor din dosarul DNA, milionarul ar fi plăti milioane de euro, pentru a ajunge la premier.

"A mers la Bolojan și a mers direct... Degeaba, a mai dat un milion jumate' de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan. Răspunsul lui Bolojan după patru ore a fost… pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot", se arată în interceptare.

Încă 500.000 de euro ar fi plătit omul de afaceri, înainte, unei alte persoane pentru a ajunge în faţa premierului, potrivit aceloraşi interceptări. Guvernul recunoaşte că întâlnirea dintre omul de afaceri şi premier a avut loc, pe 23 septembrie, dar nu la sediul PNL ci la Palatul Victoria.

Miza: schimbarea conducerii DSV Vaslui

DNA suspectează că Bogos s-a folosit nu doar de relaţiile din lumea politică, dar şi apropiaţi care au lucrat în serviciile secrete în încercarea de a decapita conducerea DSV Vaslui. Zece oameni ar fi făcut parte din reţea şi toţi sunt acum suspecţi DNA. Unul dintre ei a primit control judiciar.

Alte două persoane, o femeie şi un bărbat, au fost reţinuţi.

Reţeaua condusă de Bogos: generali, foști SRI-iști și un fost angajat DNA

Printre cei vizaţi se numără Nicolae Iană, un general SIE pensionat în 2003, cunoscut şi pentru apropierea de Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. Din reţea mai făceau parte doi rezervişti SRI, dar şi Vasile Doană – fost șef al Secției Militare a DNA, potrivit aceloraşi surse.

Fănel Bogoş este unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din regiunea Moldovei. Anul trecut a raportat o cifră de afaceri de 430 de milioane de lei şi un profit de aproape 25 de milioane.

Între 2023 şi 2025, Direcţia Sanitar Veterinară Vaslui l-a controlat pe Fănel Bogoş de 144 de ori şi a aplicat 64 de amenzi.

144 de controale și 64 de amenzi. Războiul dintre DSV și milionarul din industria avicolă

În ultimii doi ani, Direcţia Sanitar Veterinară Vaslui l-a controlat pe omul de afaceri, Fănel Bogos, de 144 de ori şi i-a dat 64 de amenzi. Omul de afaceri care este considerat considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România va ajunge astăzi în faţa judecătorilor pentru a afla dacă va fi sau nu arestat.

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș dorea să-l schimbe pe șeful acestei instituții, Direcția Sanitar-Veterinară din Vaslui, mai exact pe directorul Mihai Ponea, pentru că l-a amendat de mai multe ori în ultimii ani, în urma unor nereguli grave descoperite la fermele sale de pui din județul Vaslui.

Focare de salmonella, sacrificări de păsări făcute în condiții ilegale sau ouă contaminate. Afaceristul ar fi apelat la o rețea de oameni cu influență din interiorul PNL și chiar la foști angajați din serviciile secrete pentru a se întâlni cu premierul Ilie Bolojan, în speranța că acesta va ordona schimbarea acestui director. Asta arată ancheta începută de DNA.

Și cum nu intră oricine la audiență la premier, omul de afaceri, susține DNA, ar fi dat mită aproape 2 milioane de euro celor care i-au facilitat întâlnirea cu premierul, care a avut loc în septembrie, anul acesta. Guvernul confirmă întâlnirea dintre cei doi, dintre afacerist și premier.

A fost o discuție de 15 minute, fără ca cererile lui Bogoș să fie soluționate de premier. Pe lângă această discuție oficială la guvern, consemnată într-un registru, ar mai fi avut loc o a doua discuție, mult mai lungă, de 4 ore, între afacerist și premier, la sediul PNL din Aleea Modrogan. Această a doua întâlnire nu este însă confirmată de Ilie Bolojan, dar apare în stenogramele procurorilor DNA, după ce afaceristul s-ar fi plâns unui apropiat că nu a rezolvat nimic cu premierul, deși a stat 4 ore la el în audiență.

Fănel Bogoș a fost reținut aseară de procurori pentru 24 de ore și astăzi urmează să fie dus la instanță cu propunere de arestare preventivă pentru infracțiuni de dare de mită și trafic de influență.

La sediul DSVSA Vaslui, care este la Bârlad. Ar fi avut loc și un episod șocant între afacerist și directorul instituției, Mihai Ponea.Acesta a declarat în exclusivitate pentru Observator că Bogoș a sărit să-l bată și i-a dat cu o cană în cap în momentul în care i s-a refuzat aprobarea unui dosar cu despăgubiri de milioane de lei pentru una dintre fermele sale.

