Reacţia femeii care a câştigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49. A aflat de la TV că e milionară

Femeia din Oradea care a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49 renunțase la joc în urmă cu cinci ani, după o perioadă fără câștiguri. După doi ani fără niciun premiu, ajunsese la concluzia că n-are noroc. Ea se reapucase de pus bilete la Loto 6/49 numai o lună.

Potrivit noilor informații publicate în numărul din 25 august al revistei săptămânale "Loto Prono", femeia a aflat de la televizor că marele premiu fusese câștigat în orașul său. A fost atât de surprinsă să descopere că biletul câștigător este al ei, încât i s-a făcut rău.

Orădeanca se lăsase de joc în urmă cu cinci ani, după o perioadă fără câștiguri. "Zicea că n-are noroc după doi ani fără premiu", se arată în revistă.

După ce s-a reapucat, ea completa o singură variantă simplă. Potrivit revistei, ziua în care a depus biletul câștigător, de 8,50 lei, nu a fost una "reușită". Orădeanca a intrat în agenție și a ales șase numere la întâmplare la Loto 6/49, fără să le țină minte.

Articolul continuă după reclamă

Vă reamintim că biletul în valoare de 8,50 lei i-a adus orădencei 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Este cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului Loto 6/49. Femeia a ridicat premiul pe 19 august, însă nu a vrut să-și facă identitatea publică.