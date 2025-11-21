Colegiul Medicilor Stomatologi acuză Ministerul Sănătăţii de indiferenţă. Reacţia vine în contextul morţii fetiţei de 2 ani în timpul anesteziei dintr-o clinică stomatologică privată fără autorizaţie. Organizaţia profesională spune că a cerut încă de anul trecut ca astfel de intervenţii să fie făcute în spitalele de stat. Cererea a fost însă ignorată de minister, care abia acum vine cu un proiect similar. În prezent, România are doar 31 de clinici stomatologice de stat. Şi acestea cu fonduri care se epuizează rapid.

Acuzaţiile vin la mai bine de o săptămână după moartea Sarei în clinica privată din Bucureşti. Ministerul Sănătăţii a propus de atunci ca astfel de intervenţii să fie făcute în cabinete speciale, în spitalele de stat. Dar un proiect similar exista deja pe masa ministerului de anul trecut, susţine Colegiul Medicilor Stomatologi. "Noi am făcut de-a lungul vremii demersuri de înfiinţare de astfel de secţii, în special în spitalele de pediatrie. Care până la momentul de faţă au rămas fără răspuns", a declarat Florin Lăzărescu, preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi.

Reacţia ministrului Sănătăţii

Propunerea a fost trimisă la minister în septembrie 2024. Colegiul atrăgea atenţia că nu există nicio unitate publică unde poate fi făcută sedarea copiilor în timpul intervenţiilor stomatologice. Şi propunea ca astfel de centre să fie înfiinţate cu fonduri europene care erau disponibile la acea dată. "Nu ştiu ce s-a întâmplat anul trecut. Nu mă pot pronunţa. Eu vă spun doar că în urma discuţiilor cu dânşii principalul obiectiv", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Ministrul spune că a cerut tuturor spitalelor de urgenţă din ţară să transmită dacă pot pune la dispoziţie astfel de spaţii şi să calculeze de ce fonduri este nevoie pentru dotarea lor.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, din cele aproape 17.500 de cabinete stomatologice din ţară, doar 31 sunt de stat. Stăm rău şi când vine vorba de stomatologi care au contract cu Casa de Asigurări de Săntătate şi pot oferi servicii decontate. În Sălaj şi Bihor, mai mult de jumătate dintre medici au contract cu casa de asigurări. Vasluiul este şi el aproape de 50%. La coadă sunt Bucureştiul şi Braşov cu 6%, respectiv 4%. Cu alte cuvinte, exact acolo unde avem cei mai mulţi oameni, găsim cei mai puţini medici care au contract cu Casa. "Ajung peste 60-70 de pacienţi pe zi. Ar ajunge mai mulţi dacă ar fi suportul financiar pentru că, aşa cum ştiţi plafonul alocat stomatologiei este foarte mic şi, odată epuizat, accesul este limitat din cauza acestei situaţii", a declarat Ecaterina Ionescu, coordonator ambulatoriu stomatologie Bucureşti.

Pentru pacienţi asta înseamnă costuri enorme sau neglijarea problemelor. De ancheta medicală ce ţine de moartea Sarei se ocupă două comisii. Cea a Colegiului Medicilor Stomatologi investighează felul în care au intervenit dentiştii clinicii. Altă comisie, a Colegiului Medicilor, va stabili dacă anestezistul a respectat procedurile.

