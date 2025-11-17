Ministerul Sănătăţii închide clinica stomatologică unde a murit fetiţa de doi ani în urma unei anestezii. Raportul de control scoate la iveală nereguli grave - cabinetele din corpul nou de clădire, acolo unde a avut loc tragedia, nu aveau autorizaţie sanitară de funcţionare. Unitatea a fost amendată cu 100 de mii de lei. Anchetatorii verifică acum acuzaţiile grave ale părinţilor. Oamenii spun că în momentul în care copilei i s-a făcut rău, doctorii n-aveau la îndemână echipament medical s-o ajute.

La patru zile de la tragedie, clinica rămâne cu lacătul pus pe uşă. Inspectorii sanitari au finalizat raportul de control la firma de stomatologie. Cea mai gravă problemă constatată este lipsa autorizaţiei cabinetului acolo unde Sara şi-a pierdut viaţa.

"Autorizaţia sanitară de funcţionare nu era emisă pentru acel corp de clădire. Degeaba aveau aparatură dacă nu era pusă în funcţiune. Iertaţi-mă. În primul rând şi eu pot să am aparatură în cutie. Dar dacă nu este pusă în funcţiune în mod legal, ea nu poate fi utilizată", spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Avocatul clinicii îl contrazice pe ministrul Sănătăţii

Articolul continuă după reclamă

"Acolo nu au existat niciun fel de lipsuri din punct de vedere medical și așa cum confirmă și raportul, orice neregulă ar fi fost, era una strict de natură administrativă", spune Valerica Tudor, avocatul clinicii.

Medicii implicaţi în intervenţia stomatologică au în continuare drept de practică, însă ancheta penala deschisă după moartea sarei abia conturează vinovăţiile. Până sunt trase concluziile, clinica a fost amendată cu 100 de mii de lei pentru nereguli.

Anchetatorii vor analiza imaginile înregistrate de camerele de supraveghere ale clinicii. Vor sa afle dacă în timp ce fetiţa era resuscitată, medicii aveau echipamentele necesare în cabinet, ori au fost nevoiți sa le aducă din clinica de peste drum. La celălalt sediu al clinicii, ușile s-au închis între timp, iar la interfon nu răspunde nimeni. Programările mai multor pacienți au fost anulate, iar cei care erau în interior au stins și lumina.

În timp ce unii acuză, iar ceilalţi se scuză, părinţii Sarei sunt în continuare în stare de şoc. Au venit în Capitală pentru binele fetiţei, iar acum regretă şi îşi doresc doar ca vinovaţii să plătească.

"Ne-am dus la Bucureşti cu cea mai mare încredere, că aici a mai murit un copil, acum şaşe ani, la Piteşti, care este de aici, dintr-o comună. Mă ştiu şi cu tatăl copilului, chiar aseară am vorbit. Cine a greşit trebuie să plătească şi o să merg până în pânzele albe!", spune tatăl fetiţei.

Moartea Sarei are ecou la toate nivelurile

Se cere schimbarea legii în aşa fel încât intervenţiile stomatologice complicate, în care pacienţii trebuie să fie sedaţi, să se facă doar în spitalele de stat, sub supravegherea specialiştilor. Medicii spun însă că unităţile de primiri urgenţe nu au cabinete dentare.

"În fiecare județ, prin lege, suntem obligați să avem un unit dentar de urgență. Este o chestiune care ar fi trebuit să se întâmple ieri. Având în vedere faptul că acești copii care nu mai beneficiază de serviciile fundației nu au unde să se trateze sau să se adreseze", spune Raluca Ștefan, manager Spitalul Judetean Constanţa.

După moartea fetiţei, Ministerul Sănătăţii a demarat controale în mai multe clinici de stomatologie. 20 au rămas fără autorizaţie în urma neregulilor constatate.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰