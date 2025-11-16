Acuzaţii grave lansate de familia fetiţei care a murit la stomatolog. Ieri, copila a fost înmormântată, şi imediat după, în faţa presei, tatăl a făcut mărturii emoţionante. Cea mică avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti. Credeau că aici fetiţa lor este în siguranţă. Ba mai mult, familia susţine că medicii nu aveau nici măcar o trusă de prim-ajutor în cabinet. În plus, şi-ar fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe. Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe acum legea, iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat.

Tatăl Sarei face mărturisiri cutremurătoare. A venit de la Câmpulung cu fetiiţa la clinica din Capitală, speriat de drama prietenului său care şi-a pierdut băieţelul în Piteşti în urma unei anestezii generale, tot la dentist.

"Ne-am dus la Bucureşti cu cea mai mare încredere, că aici a mai murit un copil, acum șase ani, la Piteşti. Mă ştiu şi cu tatăl copilului, chiar aseară am vorbit. Cine a greşit trebuie să plătească şi o să merg până în pânzele albe!", a transmis tatăl fetiţei.

Acuzaţii de muşamalizare în timpul resuscitării

Articolul continuă după reclamă

Tatăl fetiţei susţine că în cabinetul unde a avut loc intervenţia fatală nu existau echipamentele necesare.

"Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă daţi seama?", a continuat bărbatul.

Bărbatul lansează acuzaţii şi mai grave la adresa medicilor.

"Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemase avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă", a spus tatăl micuţei decedate.

Mesajele mamei înainte de intervenţie ridică semne de întrebare

Medicii legişti au ajuns la concluzia că fetiţa avea o patologie cronică preexistentă. În ziua intervenţiei, analizele Sarei arătau valori de şase ori peste limita normal la ficat. Medicii consultaţi de Observator spun că buletinul de analize nu indica probleme grave de sănătate care să împiedice anestezia totală, dar doctorii ar fi trebuit să fie prudenţi.

Potrivit conversaţiilor de pe WhatsApp, mama a întrebat medicul stomatolog dacă ar trebui amânată intervenţia:

Medic: Le-am trimis medicului anestezist, în scurt timp revenim cu răspuns.

Mama: Ok. Aştept să ştiu dacă plec. La ficat sunt...

Medic: Puteţi veni.

"Aş vrea ca acea anestezistă, doamnă, să ieşiţi public să ne spuneţi de ce ne-aţi chemat aşa cu insistenţă, că eu nu văd doar un singur motiv. De bani, atât!", a subliniat tatăl Sarei.

Tratarea celor două carii ar fi costat familia 8.000 de lei, susţine avocatul familiei.

Clinica nu avea aviz pentru spaţiul în care s-a produs tragedia

Potrivit inspectorilor de la ministerul Sănătăţii, clinica dentară are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avize încă din mai, dar nu au trimis toate actele nici până acum spune şi DSP. Clinica are o altă variantă.

"Clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute", au declarat reprezentanţii clinicii.

Moartea Sarei determină autorităţile să ia măsuri. Ministrul Sănătăţii a lansat o propunere pe Facebook - ca intervenţiile stomatologice cu anestezie generală să se facă doar în spitale de stat. Vicepreşedintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, Dorel Săndesc, a salutat iniţiativa.

Controalele în clinicile private se intensifică după două tragedii

"Vom crea cadrul legal, dacă doriţi, pentru ca intervenţiile stomatologice să poată fi organizate şi realizate şi în spitalele publice de urgenţă. Eu cred că încă din acest an putem", a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"Aceste intervenţii s-ar putea desfăşura, de exemplu, chiar în blocul operator, acolo unde există toate dotările necesare. Pentru că una din problemele majore, şi în această tragedie, nu există structuri adecvate complete", a spus Dorel Săndesc, vicepreşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă.

"De ce pot să mă duc dacă am o problemă cu inima şi nu pot să mă duc dacă am o carie, la spital? Exact! Exact această întrebare o punem şi noi de atâţia ani! Fiecare copil ar trebui văzut de stomatologul pediatru, încă din primul an de viaţă, ar trebui consultat periodic cu o ritmicitate personalizată. Dacă s-ar face lucrul acesta atunci ar fi cu putinţă să se evite situaţiile limită care să necesite tratament în condiţii speciale, de anestezie generală", a menţionat Arina Vinereanu.

Tragedia deschide calea schimbării legii anesteziei

Specialiştii propun ca anesteziile generale să se facă după vârsta de trei ani, aşa cum se întâmplă în alte ţări. În momentul tragediei, controalele la clinicile private erau în plină desfăşurare după moartea tânără de 29 de ani Spitalul Privat Armonia din Constanţa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Clinica stomatologică are patru sedii în Bucureşti, cu 26 de cabinete.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰