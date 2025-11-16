Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a refăcut filmul evenimentelor din seara de joi, 13 noiembrie, când micuţa Sara a murit într-o clinică din Capitală după ce a fost anesteziată.

Filmul morţii micuţei Sara, refăcut de STS: "Au existat trei apeluri la 112". La ce oră a fost efectuat primul

Cazul fetiţei de doi ani care a murit la clinica stomatologică. Micuţa Sara a fost îngropată sâmbără, 15 noiembrie. O anchetă este în desfăşurare după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a trimis Inspecţia Sanitară la clinică. În timp ce autorităţile spun că respectiva clinică nu avea autorizaţie pentru acel sediu, proprietarii notează că neregulile au fost doar de ordin administrativ, nu şi sanitar.

STS: "Au existat trei apeluri la 112"

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a transmis astăzi că în seara fatidică au fost efectuate trei apeluri la 112. Primul dintre ele la ora 18:41. Din relatările mamei copilei a reieşit că aceasta a intrat în cabinet în jurul orei 17:00.

"Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 și la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului București", a informat STS, la solicitarea News.ro.

"Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanță și Poliție, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență", au mai informat reprezentanții STS, pentru sursa citată.

Al treilea apel, după încă o oră

Un al treilea apel la serviciul de urgenţă a fost efectuat la ora 19:49, când a fost solicitat şi un echipaj de Poliţie.

Acuzaţii de muşamalizare

Tatăl fetiţei susţine că în cabinetul unde a avut loc intervenţia fatală nu existau echipamentele necesare.

"Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă daţi seama?", a continuat bărbatul.

Bărbatul lansează acuzaţii şi mai grave la adresa medicilor.

"Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemase avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă", a spus tatăl micuţei decedate.

Controale în toate clinicile private

"Vom crea cadrul legal, dacă doriţi, pentru ca intervenţiile stomatologice să poată fi organizate şi realizate şi în spitalele publice de urgenţă. Eu cred că încă din acest an putem", a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

"Aceste intervenţii s-ar putea desfăşura, de exemplu, chiar în blocul operator, acolo unde există toate dotările necesare. Pentru că una din problemele majore, şi în această tragedie, nu există structuri adecvate complete", a spus Dorel Săndesc, vicepreşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă.

