La un an de la prima plângere făcută de mama victimei, însoţită de multiple dovezi depuse la dosar, preotul Emil Oprişan a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată. Victima, o fetiţă de 13 ani. Copila a avut prezenţa de spirit să înregistreze abuzurile. Individul preda religie la şcoala din localitatea Folteşti, iar fata voia să dea admiterea la un seminar teologic. Aşa a ajuns să facă pregătire cu el.

Localnicii ţin partea preotului

Potrivit comunicatului publicat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, preotul a violat-o de opt ori, în decurs de un an şi jumătate. Cazul a fost clasat două luni mai târziu. Procurorul Nicolae Valerian Cuzi ar fi distrus declaraţia preotului paroh în care recunoştea că a întreţinut relaţii sexuale cu fata şi ar fi înlocuit-o cu o alta în care nega faptele. Acum, şi el este în arest preventiv.

"La ceea ce am tras... cât am putut să lupt cu nişte instituţii corupte, care am văzut pe faţă cum căuta să-mi cumpere tăcerea şi să-mi spună că... mama, hai să-i dăm o pălitură. Să-i luăm banii. Prea mult, nu. 150 de milioane, că nu are nici el săracul", a declarat mama victimei. "Pentru mine este o decizie nedreaptă. Nu pot să nu mă gândesc că această soluţie a fost dată în contextul în care procurorul de la acea vreme se află sub o măsură preventivă la fel de gravă", a declarat Gigel Potrivitu, avocatul preotului.

În ciuda dovezilor, localnicii din comuna Folteşti numesc violul... o simplă greşeală a preotului. "A greşit-o, a greşit-o. A făcut-o, ce să facă...asta-i treaba, fiecare greşeşte. Suntem oameni şi greşim fiecare", spune un localnic. "Ştiţi ce-am vrut? Am zis să ne unim cu toatele şi să cerem să nu mai primim alt preot, să vină preotul nostru înapoi", spune o bătrână. "Da, dar şi dacă o fi fost şi ea vinovată eu ce pot să zic? Nu ştiu, şi-a căutat-o, în primul rând", spune o altă bătrână. Preotul Emil Oprişan riscă între 7 şi 12 ani de închisoare.

