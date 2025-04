Are gust şi miros de canal, este periculoasă pentru sănătate şi curge la robinet în casele oamenilor! Așa arată realitatea cruntă pentru locuitorii din Breaza, care de zile bune primesc apă imposibil de băut. În mijlocul acestui scandal, președintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a mers în oraș, hotărât să afle adevărul, chiar dacă ușile i-au fost închise în nas.

Subiectul apei din Breaza a stârnit furia locuitorilor, dar și reacția promptă a autorităților. ANPC a prelevat probe de apă din gospodăriile oamenilor, însă accesul la sursa principală a fost blocat de reprezentanții Hidro Prahova, care s-au baricadat în spatele argumentului - "zonă de protecție sanitară". "Papila mea, a laboratorului mobil, spune că e. Nu-i perfectă!", spune șeful ANPC.

Consumul apei din Breaza, interzis

Deşi Direcția de Sănătate Publică a impus interzicerea consumului, la robinetele din Breaza apa curge în continuare. "Toate robinetele funcţionează, spunându-mi la telefon că au afişat. Nu am văzut nici un afiş. Alţi consumatori, care nu ies efectiv, consumă în continuare această apă infestată. Această apă, care de la miros până la gust, nu are nicio treabă cu apa potabilă", spune Cristian Popescu Piedone. "Miroase groaznic şi eu am făcut mâncare cu ea!", spune o vecină.

Sătui de promisiuni false, oamenii cer acum transparență totală! Vor analize publice, nume clare ale celor care răspund de sănătatea lor și controale independente, în fiecare săptămână.

