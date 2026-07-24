Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a oferit declaraţii, în contextul reţinerilor mai multor directori de la companii de stat de armament pentru luare de mită.

Durău, după reținerile de la Romarm: "Mesajul meu este clar: oricine face lucruri nelegale să plătească" - Inquam Photos

Acesta e de părere că instituțiile statului trebuie să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv și, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, trebuie să plătească.

Atât Uzina Mecanică București, cât și Uzina Mecanică Plopeni sunt filiale ale companiei de stat ROMARM, aflată sub autoritatea ministerului condus de Irineu Darău.

"Știu din informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr, că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu: în România sper într-un stat de drept și oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar, încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească", a spus Darău.

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El a precizat că nu a fost informat de anchetă și că a aflat din surse publice.

"Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupții, să-i pedepsească! Am aflat din surse publice. Nu pot să fac pronosticuri. În general, industria de apărare este un subiect extrem de sensibil. Sunt convins că pentru unii este și un subiect al tentațiilor. Un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine legat de industria de apărare care face lucruri necurate. Nu este în atribuția unui minister, este în atribuția procurorilor în acest caz. Și noi nu putem interfera niciodată contracte din trecut. Nu am cum să cunosc detaliile", a mai spus ministrul.

Reacția acestuia vine după ce surse judiciare au declarat că trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de procurorii DNA, fiind acuzați că ar fi luat mită.