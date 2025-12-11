Ultimul medic al unei secţii cu 85 de paturi, singura secţie de Neurologie de urgenţă din Prahova şi-a dat demisia. Ceilalţi doi au plecat în această toamnă. În altă secţie, cea de imagistică, un medic face munca a trei colegi, din cauza plecărilor. Cei mai mulţi au plecat în clinici private sau în spitale mici unde volumul de muncă e redus. Cardiologia a rămas fără medici după pandemie, astfel că a scurtat gărzile. În permanentă criză, conducerea spitalului a luat ţara la pas pentru a găsi şi a convinge medici să vină la Ploieşti. Deocamdată are doar promisiuni. Între timp, pacienţii fie aşteaptă cu orele un consult, fie sunt puşi pe drumuri spre Bucureşti. Am vrut să vedem care e situaţia de fapt în spital.

Între pacienţi disperaţi şi medici epuizaţi, Spitalul Judeţean Ploieşti trebuie să acorde ajutor pentru peste 500 de mii de localnici din judeţul Prahova. Marile urgenţe şi cele mai complicate cazuri ajung acolo.

Criză de personal după plecările masive din pandemie

Problema este că mereu sunt mai puţini doctori decât ar fi nevoie. Primul val de plecări a fost imediat după pandemie, când cel puţin 10 specialişti au plecat. De atunci au mai venit alţii, convinşi pentru o perioadă să rămână. Acum este criză la Neurologie. Şeful secţiei, ultimul rămas, şi-a dat demisia.

Articolul continuă după reclamă

"Ne-a cerut un concediu fără plată, pe care în situaţia dată noi nu l-am putut acorda", a mărturisit medicul chirurg Sebastian Toma, managerul Spitalului Judeţean Ploieşti, în funcţie de o jumătate de an.

Ajungem în secţie unde medicul aflat în preaviz preferă să nu stea de vorbă cu noi. Cu lacrimi în ochi, fiica unei paciente îl abordează, însă, pe directorul medical care ne însoţeşte - mama ei are o problemă. O escară pe care nimeni n-a observat-o timp de 3 zile.

Un singur medic pentru 59 de pacienți

"A fost internată pe Interne cu o anemie. S-a întâmplat ca sâmbătă să facă un AVC, nu a fost medic neurolog. Sâmbătă, duminică şi luni, marţi a văzut-o domnul doctor", a spus femeia. Era chiar în perioada în care medicul epuizat şi-a depus demisia. Doamnei i se promite rezolvare, dar secţia tot fără medici rămâne.

59 de pacienţi sunt internaţi în acest moment în cadrul Secţiei de Neurologie de la Spitalul Judeţean şi un singur medic care să aibă grijă de ei. Noaptea, nu este niciun medic. Singura condiţie să rămână este să mai vină cel puţin doi medici pe secţie. Doctorul Alexandru Bădişor, care este pe picior de plecare, a câştigat încrederea pacienţilor, dar şi pe a conducerii care face mari eforturi să îi mai aducă nişte colegi.

"Eu sincer m-aş duce după dânsul unde se duce. Dacă simt că am găsit un medic care merită. Ţinând cont că eu am fost preluată din UPU şi să coboare şi acolo şi aici să… Da, îl văd obosit", a transmis una din pacientele internate în secţia de Neurologie.

Managerul, în căutare de medici prin toată țara

Managerul spitalul a fost inclusiv personal în mai multe spitale din ţară pentru a convinge medici să vină: "Am trimis peste tot adrese, rugăminţi prin care am cerut ajutor, spitalelor universitare mari, universităţilor de medicină din ţară, colegilor din ţară pe unde mai cunoaştem fiecare, ne-am deplasat în ţară după doctori."

Situaţia este gravă şi la secţia Diabet. Lipsesc doi medici şi nimeni nu vine la concurs. Într-o discuţie off the record, directorul medical al spitalului, Andrei Ilinca, a fost sincer: "Vă spun ce mi-au spus nişte colegi: de ce să vin să-mi pierd o noapte să fac 50 de consulturi, când mă duc la cabinet şi din două consultaţii de 40 de minute mi-am scos banii pe o gardă?"

Ajungem şi la Imagistică, unde un medic îşi varsă năduful, deşi noi eram însoţiţi de conducere. Mădălina Gâlie, medic primar imagistică, e nevoită să acopere şi lipsa colegilor plecaţi: "Muncesc pentru 3 doctori. Ce vreţi mai mult? Veniţi fără să anunţaţi pe nimeni, fără televizor şi vedeţi cum e treaba. De asta am venit! Suntem puţini medici, suntem 3 în loc de 6. Dacă eu sunt astăzi după-amiază, rămân de gardă la noapte şi mâine dimineaţă tot singură pe trei aparate, nu se poate aşa ceva. Am făcut şi aşa şi am fost reclamată pentru că dimineaţă am plecat acasă. M-a reclamat şefa de secţie că nu am făcut treaba cât trebuie. Şi de fapt eram epuizată."

Gărzi imposibile și soluții improvizate

Nu mai există gardă de noapte, astfel că soluţiile sunt improvizate. "Avem un sistem pax cu transmitere de date la distanţă şi ne pot da soluţii atunci la cazurile punctuale", spune managerul.

De la Cardiologie au plecat anul trecut mai mulţi medici în acelaşi timp, până când şeful secţiei, Marian Albu, a scurtat programul de gardă, care ajungea uneori şi la 30 de ore. "Am acceptat garda de 12 ore tocmai pentru a menţine omul ăla la capacităţile lui maxime. Nu este fizic şi psihic posibil să reziste atâta timp într-un serviciu de urgenţă adevărat."

Şi medicii de la Urgenţe se gândesc să plece la clinici private. Volumul de muncă este enorm - tratează cazuri dramatice din tot judeţul. Iar pacienţii aşteaptă cu orele să fie consultaţi. Violeta Tănase, medic de peste 20 de ani în Unitatea de Primiri Urgenţe spune: "E foarte greu şi pentru că secţiile sunt sufocate, nu mai au specialişti suficienţi şi-atunci şi colaborarea este dificilă şi ne blocăm cu mulţi pacienţi în urgenţă pentru că nu pot fi preluaţi."

Urgențele, sufocate: pacienții așteaptă ore întregi

"Noi am venit de dimineaţă, am întrebat şi au zis că să-i citească doctorul toate analizele şi vedem după aia", precizează unul din aparţinătorii care aşteptau să fie chemaţi.

Acum 20 de ani în secţia de Neurologie a spitalului erau 9 medici. În acest condiţii, medicii puteau pleca după gardă acasă pentru odihnă. Lipsa medicilor a făcut ca gărzile să fie epuizante, iar plata nu suplineşte nici pe departe odihna meritată. Consiliul Judeţean acordă sporuri în plus pentru plata gărzilor, dar chiar şi aşa medicii sunt greu de găsit şi de convins.

Ministrul Sănătăţii şi conducerea Casei de Asigurări de Sănătate ştiu de problemele spitalului de la Ploieşti. Multe trec prin aceeaşi criză. Oficialii lucrează la un pachet de legi care schimbă regimul gărzilor la nivel naţional. Până atunci, medici şi pacienţi împart aceeaşi dramă.

Adresăm şi noi aceeaşi întrebare precum fiica pacientei care nu a primit un consult timp de 3 zile: "Or fi obosite dar şi eu sunt psihic. Trebuie să-mi fac datoria faţă de mama. Cine plăteşte suferinţa ei?"

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰