Moarte suspectă în Alba. Bărbat de 41 de ani, descoperit spânzurat de grilajul unei uși metalice

Un bărbat de 41 de ani din Alba a fost găsit spânzurat într-o anexă gospodărească. Polițiștii din cadrul IPJ Alba nu au identificat urme de violență pe trupul victimei, însă continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Şibot au fost sesizaţi în cursul zilei de miercuri cu privire la faptul că un bărbat a fost descoperit spânzurat de grilajul unei uşi metalice.

"Echipa de cercetare deplasată la faţa locului a identificat, într-o anexă gospodărească, cadavrul unui bărbat de 41 de ani, din localitatea Balomiru de Câmp", se arată într-un comunicat al IPJ Alba.

Poliţiştii precizează că, la examinarea sumară a acestuia, nu au fost identificate urme de violenţă.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei morţii.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili toate împrejurările incidentului.

