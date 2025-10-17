Rahova, după explozie: Primării și preoți sprijină persoanele afectate. Telefon special pentru asistenţă

După tragicul incident produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, unde trei persoane și-au pierdut viața și alte 13 au fost rănite, Primăria Sectorului 6 anunță că oferă sprijin umanitar pentru zecile de familii afectate. Oamenii primesc hrană, apă, haine, rechizite și ghiozdane, iar autoritățile sunt pregătite să asigure inclusiv relocarea elevilor de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", grav avariat în urma deflagrației. În același timp, preoții din parohiile din apropiere, coordonați de Patriarhia Română, sunt pregătiți să ofere sprijin material și asistență spirituală celor afectați.

Mobilizare de solidaritate în urma exploziei din Rahova. Ajutoare de la preoţi şi primărie

Primăria Sectorului 6 sprijină oamenii afectați de explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 cu hrană, apă, haine, rechizite și ghiozdane, a anunțat edilul Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres

"Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor. Oferim hrană și apă de la Banca Locală de Alimente Sector 6, haine, rechizite, ghiozdane, de la SocialXchange. Și avem capacitatea să-i preluăm pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat și a fost închis. De asemenea, ADPDU Sector 6, Salubrizare Sector 6 sunt pregătite să acționeze", a anunțat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La rândul lor, reprezentanții Primăriei Sectorului 6 au scris pe Facebook că 100 de persoane sunt afectate, nu mai pot intra în locuințe, dar autoritatea locală poate crea pentru acestea adăposturi temporare.

Totodată, viceprimarul Sectorului 6 Paul Moldovan va fi prezent la ședința Comitetului pentru Situații de Urgențe, la centrul integrat din zona Cotroceni.

Preoții parohiilor din zonă, pregătiți să ofere sprijin material familiilor afectate

Preoții parohiilor din zona unde a avut loc explozia la blocul de pe Calea Rahovei sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate, a anunțat vineri Patriarhia.

''Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii. În aceste momente de încercare, Patriarhia Română se alătură prin rugăciune și își exprimă compasiunea față de toți cei afectați de această nenorocire. Preoții parohiilor din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material familiilor afectate și tuturor celor care au nevoie de mângâiere în aceste clipe grele. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor ce și-au pierdut viața, pentru grabnica vindecare a celor răniți și pentru mângâierea familiilor îndurerate'', se arată într-un comunicat transmis de Patriarhia Română.

O explozie puternică s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au decedat și 13 au fost transportate la unități sanitare din Capitală.

Primăria Sectorului 5 pune la dispoziţia persoanelor afectate numere de telefon pentru asistenţă

Primăria Sectorului 5 pune la dispoziţia persoanelor afectate de explozia produsă vineri într-un bloc din Calea Rahovei trei numere de telefon pentru asistenţă.

Potrivit unei postări pe Facebook a Primăriei Sectorului 5, cei afectaţi de deflagraţia produsă la blocul de pe Strada Vicina nr. 3 pot suna la numerele de telefon 0735.518.019, 0799.413.942 şi 0735.520.675.

Trei persoane au decedat şi 13 au fost rănite şi transportate la unităţi sanitare din Capitală în urma exploziei

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰