Un mort şi 14 răniţi, în urma unei explozii provocată de o acumulare de gaze într-un bloc din New York

Scene dramatice în cartierul Bronx din New York, după o explozie provocată de o acumulare de gaze. Un om a murit şi alţi 14 au fost răniţi în urma incidentului.

la 24.01.2026 , 21:33

O explozie de gaz într-un bloc de locuințe din cartierul Bronx a declanșat un incendiu de proporții, ]n urma căruia o persoană a murit şi alte 14 au fost rănite, au anunțat autoritățile din New York.

Aproximativ 150 de apartamente din complexul rezidențial Boston Secor Houses au fost evacuate într-o noapte geroasă, în timp ce pompierii se luptau cu flăcările izbucnite la etajele superioare ale unui turn cu 17 etaje. Zeci de familii au rămas fără adăpost, în contextul în care o furtună de iarnă severă, prognozată să afecteze cea mai mare parte a Statelor Unite, se apropia de New York.

Pompierii au intervenit inițial la scurt timp după miezul nopții, după ce a fost raportat miros de gaz, au declarat oficialii sâmbătă dimineață. Explozia a avut loc în timp ce echipele de intervenție se aflau deja în clădire și a provocat incendii pe două dintre etajele superioare. Incendiul, clasificat cu patru alarme, a ars timp de mai multe ore înainte de a fi stins.

Primarul Zohran Mamdani, care a ajuns la fața locului în cursul dimineții de sâmbătă, a declarat că a îmbrățișat o femeie care locuia în apartamentul în care a izbucnit incendiul.

"Încă îi simțeam mirosul de fum pe haine. Plângea, jelind tot ceea ce pierduse", a spus primarul.

bronx explozie incendiu gaze
