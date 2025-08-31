Este alertă în Sălaj, unde un copil de 11 ani a plecat de acasă şi nu s-a mai întors. Băiatul a fost căutat toată noaptea cu drone şi elicopterul, de echipe de pompieri, poliţie, dar şi de voluntari, însă fără succes. Aseară, în jurul orei 21.55, autorităţile au transmis mesaj RO-Alert.

Mădălin Cosmin Rostaş cântărește în jur de 40 de kilograme, are aproximativ 1,20 metri înălțime, ochii căprui, părul șaten şi este tuns scurt. La momentul dispariției, băiatul purta un tricou alb, pantaloni albaștri și papuci albaștri. Acesta este cunoscut cu deficiențe locomotorii, lucru care îngrijorează autoritățile și familia. Oricine poate oferi informații despre copil este rugat să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.

Mesaj RO-Alert pentru găsirea băieţelului dispărut

Conform IPJ Sălaj, seara trecută, în jurul orei 21.55, a fost transmis mesaj RO-Alert.

"La data de 30 august a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în jurul orei 14.30, Rostaș Mădălin Cosmin, în vârstă de 11 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul său din comuna Someș-Odorhei, sat Domnin.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj. A fost constituită o echipă operativă, în căutari fiind implicate forțe din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliția Orașului Jibou, Secția 3 Poliție Rurală Jibou, Poliția Municipiului Zalău, Secția 1 Poliție Rurală Zalău, jandarmi, dar și voluntari. De asemenea, au fost efectuate căutări cu ajutorul unui elicopter dotat cu camere de termoviziune, dar și cu câini de urmă din cadrul ISU Sălaj. Totodată, în jurul orei 21.55, a fost transmis mesaj RO-Alert, în zonele de interes. Au fost efectuate căutări pe parcusul întregii nopți, fiind continuate și în prezent", au transmis poliţiştii sălăjeni.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre minor, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112.

