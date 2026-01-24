Atenție la testele aparent inofensive din online. Mai mulți constănțeni au căzut victimele unei fraude bancare după ce au accesat, pe Facebook, un așa-zis test de IQ, care costă doar un euro. În realitate, fără un consimțământ clar, site-ul le-a retras ulterior câte 30 de euro lunar, timp de trei luni. Rămași fără altă soluție, oamenii au fost nevoiți să își anuleze cardul bancar.

"Ăsta e site-ul, nu te anunță absolut nimic, te trezești după aceea că ți-a luat banii", a povestit un păgubit.

Tentați de o aplicație care costă, inițial, foarte puțin, oamenii acceptă plata fără să realizeze că ajung, automat, să fie abonați după 7 zile de servicii gratuite.

"Un test de pseudointeligență pe net, care declarativ costa 1 euro, s-a transformat în mod tacit și fără să știu într-un abonament de 30 de euro timp de un an, n-am văzut asta timp de 3 luni", a spus un păgubit.

Păgubiţii au trebuit să îşi anuleze cardul bancar

Prietenul bărbatului s-a trezit în aceeași situație, fără altă soluție, ambii au fost nevoiți să își anuleze cardul bancar.

"Deci tu ai dat deja cardul acolo, când ai dat click pe aplicație că vrei s-o descarci, s-o folosești, ea se descarcă, tu dai click, accepți condițiile și automat ți se debitează banii […] Nu te doare, nu te ustură, dar dacă ai uitat... deci e vorba de neatenție", a explicat expertul bancar Cătălin Anghel.

Există și situații în care costul inițial este zero, lucru care face mai dificil să ne dăm seama de înșelăciune.

"În cadrul acestor politici actuale de cyber security trebuie să fim din ce în ce mai atenți, să nu luăm decizii când suntem obosiți, să fim conștienți de ceea ce implică acceptul unor termene și condiții", a mai spus Cătălin Anghel.

Sute de metode de fraudă, apărute în mediul online în ultimii ani

În ultimii ani, în mediul online au apărut sute de metode de fraudă.

"M-a sunat un prieten acum câteva luni și mi-a zis dacă vreau să merg în Spania pe un salariu de 20.000 de euro ca barman și mi-am dat seama instantaneu că este o ofertă falsă [...] Mi-a cerut buletinul și poze cu cardul și i-am zis că nu o să fac asta în viața mea", a povestit un tânăr.

"Eu fac live-uri pe TikTok și la un moment dat am fost contactată de o agenție pentru promovarea contului. Agenția respectivă îmi ceruse datele contului, parola și user-ul și, de asemenea, și datele cardului ca să-mi pună bani pe card. E de acolo mi-am dat seama că era o înșelătorie", a spus o tânără.

Reporter: Spuneți-mi metodele prin care au încercat să ajungă escrocii și la dumneavoastră.

Femeie: Doar prin telefoanele din străinătate, pe care le blochez imediat și le raportez.

Experții bancari trag un semnal de alarmă și ne avertizează că nicio instituție financiară nu cere date personale.

