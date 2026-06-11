Moguli imobiliari din Timiş, călcaţi de mascaţi. Ce caută procurorii

Au fost descinderi de amploare în această dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii au percheziţionat peste 70 locuinţe şi maşini din Timiş, iar în centrul anchetei se află o agenţie imobiliară, cunoscută pe piaţa din Timişoara. Firma a fost pusă pe picioare de doi frați, care sunt şi principalii suspecţi în dosar.

Prejudiciul este uriaș, spun surse din anchetă, care încă nu a fost calculat și se fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru evaziune fiscală.

Anchetatorii spun că din anul 2019 aceste două persoane ar fi deschis mai multe societăți comerciale, iar veniturile nu au fost trecute în evidențele contabile și nici măcar banii încasați în cadrul firmelor. Polițiștii au ridicat astăzi sute de documente, în principal contracte de vânzare-cumpărare ale mai multor case și terenuri. Peste 70 de percheziții au fost făcute în această dimineață în Timișoara și în Ghiroda, dar și la sediul acestei agenții imobiliare, cea mai mare și mai cunoscută din Timișoara.

Au fost scotocite aceste case de către mascați și de către polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Descinderi în același dosar au mai fost făcute și în județele Arad, Alba, Hunedoara și Gorj. În total, peste 40 de persoane vor ajunge la audieri la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliție Timiş.