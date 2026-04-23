Video Un patron acuză că a fost agresat de polițiștii care voiau să-i închidă terasa: "Mi-au sucit şi degetele"
Scandal în plină stradă, în centrul Timişoarei. Doi poliţişti locali şi patronul unui restaurant au ajuns protagoniștii unui conflict violent, după ce agenţii au venit să ridice o terasă amplasată ilegal pe domeniul public. Proprietarul a refuzat să colaboreze, iar situaţia a degenerat rapid. Încercarea poliţiştilor de a-l încătuşa a eşuat, iar intervenţia a scăpat total de sub control.
"Nu luaţi terasa! Deci nu luaţi!..."
Poliţiştii locali erau în zonă pentru a ridica mobilierul unor terase fără autorizaţie. În cazul restaurantului din Piaţa Victoriei, firma fusese deja sancţionată de două ori, în luna martie, pentru ocuparea ilegală a domeniului public.
Pe 17 aprilie, mobilierul a fost ridicat dimineaţa, însă a reapărut câteva ore mai târziu. Agenţii s-au întors pentru o nouă intervenţie, moment în care situaţia a degenerat.
Reacţia patronului
Patronul susţine că a depus documentaţia pentru autorizaţie la primărie, însă aceasta nu i-a fost încă eliberată. Dosarul ar fi fost înregistrat de mai mult timp, dar procedurile ar fi fost întârziate din cauza administraţiei.
"Cu două zile înainte au venit și mi-au făcut invitație să le prezint autorizația , le-am arătat cererea depusă, mi-au făcut invitație să mă prezint peste două săptămâni cu autorizația de la primărie, iar a doua zi au venit și mi-au ridicat terasa. Fiind nervos mi-am scos altă terasă afară pe loc. Într-o oră au venit iară", a declarat Acu Leon, proprietar.
Autorităţile: fără autorizaţie, terasa nu putea funcţiona
Autorităţile spun însă clar: fără autorizaţie, terasa nu putea funcţiona.
"Deși i s-a pus în vedere să nu mai amplaseze mobilier fără documentele legale necesare, acesta a continuat să încalce legislația. Reprezentantul Societăţii a fost sancţionat cu două sancţiuni în valoare totală de 7.000 de lei", a transmis Dana Seracin, purtător de cuvânt Poliţia Locală Timişoara.
"Am depus plângere împotriva celor 2 polițiști pentru că mi-au sucit și degetele, am ceva zgârieturi, am fost umflat la mână, o să îi dau în judecată", a mai spus Acu Leon.
Poliţia Locală a anunţat că astfel de controale vor mai continua şi în zilele următoare.
