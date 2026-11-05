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Farul Constanţa, eliminare dramatică din UEFA Youth League

Farul Constanţa, eliminată de Şeriff Tiraspol din UEFA Youth League Farul Constanţa, eliminată de Şeriff Tiraspol din UEFA Youth League - Facebook/FC Sheriff
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Publicat la 05.11.2026, 14:54 | Modificat la 05.11.2026, 14:59

Farul Constanţa, reprezentanta României în UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru echipe de juniori sub 19 ani, a părăsit competiţia într-un mod dramatic.

Învingătoare în tur, pe teren propriu, cu 2-0, Farul a avut 1-0 şi pe terenul celor de la Şeriff Tiraspol, graţie unui gol marcat de Oancea, din penalty, dar adversarii au întors soarta calificării de o manieră incredibilă.

Ivanov, de două ori, şi Cecetchin au punctat pentru Şeriff şi au făcut 3-3 la general, astfel că meciul a mers către lovituri de departajare.

S-au executat nu mai puţin de 18 lovituri de pedeapsă, iar în cele din urmă câştig de cauză au avut cei de la Şeriff Tiraspol, care s-au impus, cu 7-6, graţie golurilor marcate de Jeju, Burcă, Fenin, Pavlenco, Agatiev, Cecetchin şi Prodius. Pentru Farul au marcat Dragomir, Sifiringă, Oancea, Podoleanu, Carabaş şi Oglindă. Au ratat lovituri de la punctul cu var Ivanov şi Sorochin, de la gazde, şi Tripon, Rezmives şi Plugaru, de la constănţeni.

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