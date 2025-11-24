Incident șocant într-una dintre cele mai aglomerate piețe din Capitală. Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu piciorul și apoi cu pumnul de un vânzător din Piața Obor, pe fondul unui conflict spontan. Agresorul, administrator al standului, a fost reținut și ulterior arestat preventiv.

Incidentul a avut loc în hala veche din Piața Obor, la standurile cu articole de uz casnic. Potrivit martorilor, bătrânul de 74 de ani se afla alături de concubina sa, o femeie de 64 de ani, când între el și vânzător a izbucnit o ceartă.

Vânzătorul, care este și administratorul standului, l-ar fi lovit pe bărbat cu piciorul, apoi cu pumnul în față. În urma loviturilor, victima s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se puternic la cap. Bărbatul de 74 de ani fost transportat de urgență la spitalul Floreasca, unde medicii au constatat că se află în comă.

Poliția Capitalei a confirmat incidentul și a transmis detalii printr-un comunicat oficial:

"La data de 22 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție au reținut un bărbat, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă, vătămare corporală și tulburarea ordinii și liniștii publice".

Potrivit anchetatorilor, conflictul a avut loc în jurul orei 15.00, în timp ce bărbatul agresor își desfășura activitatea comercială. "Pe fondul unui conflict spontan cu persoana vătămată, a agresat-o fizic, lovind-o cu piciorul în zona corpului și ulterior, cu pumnul în zona feței, acesta din urmă dezechilibrându-se și prăbușindu-se la podea, fiindu-i provocate leziuni traumatice care i-au pus în pericol viața, evaluate preliminar la 50-55 zile de îngrijiri medicale".

După incident, polițiștii Secției 8 s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat cele sesizate prin apelul la 112 făcut de femeia de 64 de ani. Un echipaj medical i-a acordat victimei primul ajutor, iar bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost reținut și dus la audieri.

"Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, în cursul zilei de ieri, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile", se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

"Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă, vătămare corporală și tulburarea ordinii și liniștii publice", au mai transmis reprezentanții DGPMB.

Imaginile surprinse în hala veche din Obor arată momentul în care bătrânul este lovit și se prăbușește la pământ. Ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs agresiunea și dacă au existat alte persoane implicate.

